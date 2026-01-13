إعلان

قرار جديد من القضاء بشأن طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر

كتب : محمود الشوربجي

03:05 م 13/01/2026

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربحي:

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمدينة الرحاب، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية، المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، اعتراضًا على قرار سحب أرض نادي الزمالك.

وطالب الطعن بإلغاء قرار سحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي كان مقررًا إقامة فرع جديد للزمالك واستاد دولي عليها.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بشأنها، لبيان مدى أحقية النادي في استرداد الأرض.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بشأن أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، في إطار صون المال العام وضمان الالتزام بالقانون. وأظهرت التحقيقات أن الأرض خُصصت للنادي منذ 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخر قرار بالسحب عام 2020، فيما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية أقل من 2% حتى انتهاء المهلة في 3 أبريل 2024.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن النادي قدم طلبًا لزيادة المساحة البنائية والحصول على مهلة إضافية لأربع سنوات، وقبل صدور الموافقة الرئاسية أو تراخيص البناء، باع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد لمؤسسات عامة مقابل نحو 780 مليون جنيه، ما يثير شبهة إهدار المال العام، وتم ندب لجنة خبراء لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

