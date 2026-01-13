إعلان

بعد تراجع أسعار "الزيرو".. كم يبلغ سعر فيات 128 في سوق المستعمل؟

كتب : مصراوي

03:08 م 13/01/2026
شهد سوق السيارات الجديدة "الزيرو" تراجعًا ملحوظًا في الأسعار خلال عام 2025، بنسب تراوحت بين 10 و25%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة وأسعار سوق السيارات المستعملة.

وطالب أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بائعي السيارات المستعملة بمزيد من التخفيضات، مع ضرورة إعادة تقييم الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات التي يشهدها سوق السيارات الجديدة.

ولا يقتصر تأثير تراجع أسعار "الزيرو" على السيارات الحديثة فقط، بل يمتد إلى الطرازات القديمة الأكثر رواجًا لدى شريحة واسعة من المستهلكين، وعلى رأسها السيارات الاقتصادية منخفضة التكلفة.

وتعد فيات 128 واحدة من أبرز السيارات الشعبية في السوق المصري، والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في أسعارها خلال العامين الماضيين، متأثرة بزيادة أسعار السيارات الجديدة واتجاه عدد كبير من المشترين إلى سوق المستعمل.

وخلال الأشهر الأخيرة، سجلت أسعار فيات 128 تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط سعرها على مواقع البيع الإلكترونية نحو 35 ألف جنيه لموديلات منتصف السبعينات، ويصل إلى نحو 90 ألف جنيه للموديلات الأحدث حتى عام 2007، مع اختلاف الأسعار حسب الحالة الفنية والتجهيزات.

وتتميز فيات 128 بتصميم بسيط وعملي واقتصادي، ما جعلها واحدة من أكثر السيارات شعبية لدى المصريين لسنوات طويلة. وتعتمد معظم الطرازات المتداولة في السوق على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر، وفر قدرة جيدة على قطع مسافات طويلة بكفاءة مناسبة لمعايير تلك الفترة.

كما توفرت السيارة بمحرك آخر سعة 1.1 لتر، بقوة تصل إلى 55 حصان، مع ناقل حركة يدوي مكوَّن من 4 سرعات.

وتعرف فيات 128، التي كانت من أشهر سيارات الثمانينات والتسعينات، بانخفاض تكاليف صيانتها مقارنة بالسيارات الأخرى في فئتها، إلى جانب اقتصادها في استهلاك الوقود، وهو ما ساهم بشكل كبير في انتشارها الواسع داخل السوق المحلي.

وقدمت الشركة الإيطالية فيات طراز 128 بعدة أشكال مختلفة، شملت "سيدان 4 أبواب، سيدان 2 باب، ستيشن 3 أبواب، كوبيه 3 أبواب، ستيشن 5 أبواب، وكوبيه 2 باب"، لتلائم احتياجات وأذواق شرائح متعددة من المستهلكين.

