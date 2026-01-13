ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وبحسب بيان، شهد الاجتماع حضور أعضاء المجموعة الوزارية: الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محمد جبران، وزير العمل، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب الأمانة الفنية للمجموعة، وعدد من نواب ومساعدي ووكلاء الوزراء وممثلي الجهات المعنية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، وعلى رأسها الانتهاء من مراجعة الباب الخاص بالتنمية البشرية ضمن السردية الوطنية.



تضمن الاجتماع عرضًا قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول النظام التعليمي في مرحلة الطفولة المبكرة (الحضانات ورياض الأطفال) في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم والبحث العلمي 2030، مستعرضًا الوضع الحالي في مصر مقارنة بالدول الأخرى، ورؤية التحسين والاحتياجات اللازمة لتطوير هذه المرحلة التعليمية.



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية استثمار هذه المرحلة في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته الشخصية والاجتماعية والمعرفية، مشددًا على ضرورة وضع دراسة قابلة للتطبيق الفعلي خلال فترة زمنية محددة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والاستفادة من التجارب الدولية.



ومن جانبه استعرض وزير العمل عددًا من النماذج الناجحة في مجالات التدريب والتعاون، من بينها؛ التعاون مع شركة «ابدأ إديو»، الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية «ابدأ»، في إدارة وتطوير عدد من مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل،و مع معهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه في القاهرة والإسكندرية، حيث تم تدريب نحو 4000 متدرب حتى الآن على 23 مهنة مختلفة،و مع شركة الحفر المصرية، حيث تم تدريب نحو 400 متدرب حتى الآن، ومع جامعة بدر لتنفيذ برامج تدريب تحويلي على مهنة «مساح عام» لخريجي كليات الآداب، قسم الجغرافيا.



وأضاف التعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد في مجالات التدريب والتوعية بتشريعات العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومع غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، حيث تقدم الوزارة الدعم الفني والتدريبي اللازم للمنشآت الصناعية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهني، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بشأن الفحص المهني مع المملكة العربية السعودية، والاستمرار في إصدار تراخيص واعتماد مراكز تدريب خاصة جديدة، فضلاً عن إطلاق مبادرة لتدريب الآلاف من المتدربين داخل المصانع والشركات في جميع المحافظات، بهدف تأهيلهم لسوق العمل ورفع كفاءتهم المهنية.



ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بالتوسع في أعداد المتدربين مع التركيز على تدريب العاملين الحاليين في سوق العمل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل ترخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة لضمان الحوكمة وجودة المخرجات المرتبطة بسوق العمل