رصد رائد الفضاء الياباني كيميا يوي جمال الأرض من مدارها المنخفض عبر مقطع فيديو بتقنية التصوير الزمني (Time-lapse)، احتفالا بمرور 300 يوم تراكمي قضاها في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

الجولة الثانية على متن محطة الفضاء الدولية

يأتي اليوم التراكمي رقم 300 خلال الجولة الثانية ليوي على متن المحطة المدارية التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، والتي من المقرر أن تنتهي قبل الموعد المحدد نتيجة مشكلة طبية لم يتم الكشف عنها، تصيب أحد رواد الفضاء المشاركين في مهمة Crew-11 التابعة لشركة SpaceX.

لحظة شكر ومشاركة التجربة

كتب يوي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X مصاحبا للفيديو: "كعربون امتنان لإتاحة الفرصة لي لخوض هذه التجربة الثمينة على مدار 300 يوم، أود أن أقدم لكم فيديو بتقنية التايم لابس غير عادي قليلاً من نافذتي".

لقطات ساحرة من مدار الأرض

يبدأ الفيديو بعرض الضوء الفلكي، الناتج عن انعكاس ضوء الشمس عن سحابة من جزيئات الغبار بين الكواكب، مكوّنًا عمودًا من الضوء فوق قوس الأرض الأزرق.

ويظهر الشفق القطبي الأخضر وهو يرقص في الغلاف الجوي العلوي للأرض، متلألئًا بين ألواح الطاقة الشمسية للمحطة أثناء دورانها لمتابعة الشمس.