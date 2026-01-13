إعلان

مديحة كامل.. "عاكسها" سمير غانم وراهن على نجاحها كممثلة

كتب : مصطفى حمزة

03:23 م 13/01/2026 تعديل في 04:02 م
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل وعمليات التجميل (2)_18
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل بالحجاب
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل في حوار تليفزيوني نادر
  • عرض 20 صورة
    الفنانة مديحة كامل
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل باحد اعمالها
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل
  • عرض 20 صورة
    النجمة الراحلة مديحة كامل
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل على غلاف احدى المجلات
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل في مرحلة الشباب
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل في احد افلامها
  • عرض 20 صورة
    النجمة الراحلة مديحة كامل
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل اشتهرت باناقتها
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل رحلت عن عمر 48 عام
  • عرض 20 صورة
    مديحة كال في مشهد من احد اعمالها
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل من اجمل نجمات في تاريخ السينما
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل
  • عرض 20 صورة
    مديحة كامل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لعبت الصدفة دورها الهام في اكتشاف الفنانة الراحلة مديحة كامل، قبل أن تصبح واحدة من أبرز النجمات.

وتحدث الفنان الراحل سمير غانم، عن كواليس اكتشافه مديحة كامل، قبل رحيلها عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 يناير، في عام 1997.

وقال: "الوحيدة اللي لقيت نفسي واقف وعايز أكلمها هي مديحة كامل، لما شفتها في الإسكندرية وهي ماسكة الكتب في حضنها، وقفت وقلت لها "أنا آسف بس إنتي قمر"، وقالت لي "ربنا يخليك"، وبعدها شاركت معايا في تقديم اسكتش، وقلبت الصالة من الإعجاب، بعدها جبتها القاهرة وعرفتها على المخرج محمد سالم".

وعن جمال مديحة كامل، قال سمير غانم، في برنامج "العاشرة مساء"، قال: مديحة كامل جمالها جمال طبيعي، أنا شفتها في الشارع كانت راجعة من المدرسة، قلت لها تمثلي، تحبي تشتغلي معايا، فردت وقالت لي: "هقول لماما"، وروحت معاها البيت، بالفعل أخدتها المسرح وقلبت المسرح بجمالها، وبعدها أخذتها مصر، وبدأت تمثل".

وشاركت الفنانة الراحلة مديحة كامل، مع الفنان الراحل سمير غانم، في بطولة أفلام عديدة، ومنها "التريلا" و"30 يوم في السجن"، و"تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"أزواج فاشلون".

ورحلت الفنانة مديحة كامل، عن عالمنا عن عمر يناهز 48 عاما في 13 يناير عام 1997، وكانت قبل رحيلها قد أصيبت بالسرطان، وأعلنت ارتدائها الحجاب واعتزال الفن بعد تقديم أكثر من 94 فيلما و9 مسلسلات و5 مسرحيات.

سمير غانم عن اكتشاف مديحة كامل

مديحة كامل سمير غانم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأب ينكر والأم تؤكد:"قتلها جوعًا".. تجديد حبس والد "فتاة خزام" 15 يومًا
أخبار المحافظات

الأب ينكر والأم تؤكد:"قتلها جوعًا".. تجديد حبس والد "فتاة خزام" 15 يومًا
أحد أبناء طبيب الشرقية يكشف كواليس أزمة تحويشة الـ 50 مليون جنيه
أخبار المحافظات

أحد أبناء طبيب الشرقية يكشف كواليس أزمة تحويشة الـ 50 مليون جنيه

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
علاقات

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
مديحة كامل.. "عاكسها" سمير غانم وراهن على نجاحها كممثلة
زووم

مديحة كامل.. "عاكسها" سمير غانم وراهن على نجاحها كممثلة
مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا
رياضة محلية

مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون