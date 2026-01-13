مديحة كامل.. "عاكسها" سمير غانم وراهن على نجاحها كممثلة

لعبت الصدفة دورها الهام في اكتشاف الفنانة الراحلة مديحة كامل، قبل أن تصبح واحدة من أبرز النجمات.

وتحدث الفنان الراحل سمير غانم، عن كواليس اكتشافه مديحة كامل، قبل رحيلها عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 يناير، في عام 1997.

وقال: "الوحيدة اللي لقيت نفسي واقف وعايز أكلمها هي مديحة كامل، لما شفتها في الإسكندرية وهي ماسكة الكتب في حضنها، وقفت وقلت لها "أنا آسف بس إنتي قمر"، وقالت لي "ربنا يخليك"، وبعدها شاركت معايا في تقديم اسكتش، وقلبت الصالة من الإعجاب، بعدها جبتها القاهرة وعرفتها على المخرج محمد سالم".

وعن جمال مديحة كامل، قال سمير غانم، في برنامج "العاشرة مساء"، قال: مديحة كامل جمالها جمال طبيعي، أنا شفتها في الشارع كانت راجعة من المدرسة، قلت لها تمثلي، تحبي تشتغلي معايا، فردت وقالت لي: "هقول لماما"، وروحت معاها البيت، بالفعل أخدتها المسرح وقلبت المسرح بجمالها، وبعدها أخذتها مصر، وبدأت تمثل".

وشاركت الفنانة الراحلة مديحة كامل، مع الفنان الراحل سمير غانم، في بطولة أفلام عديدة، ومنها "التريلا" و"30 يوم في السجن"، و"تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"أزواج فاشلون".

ورحلت الفنانة مديحة كامل، عن عالمنا عن عمر يناهز 48 عاما في 13 يناير عام 1997، وكانت قبل رحيلها قد أصيبت بالسرطان، وأعلنت ارتدائها الحجاب واعتزال الفن بعد تقديم أكثر من 94 فيلما و9 مسلسلات و5 مسرحيات.

سمير غانم عن اكتشاف مديحة كامل