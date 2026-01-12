الأسعار الرسمية لسيارات جيتور في مصر 2026.. تبدأ من 1.03 مليون جنيه

بعد تخفيض "إيمجراند" أرخص طرازات جيلي بمصر.. من ينافسها؟

تقدم مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر، 6 سيارات جديدة بالسوق المصري خلال شهر يناير 2026 الجاري وتبدأ أسعارها الرسمية من مليون و30 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي جميع سيارات جيتور الصينية بالسوق المحلي.

جيتور X70 Plus

جيتور X70 Plus المجمعة محلياً موديل 2025 بسعر يبلغ 1,130,000 جنيه.

جيتور X70

تقدم النسخة المستوردة من جيتور X70 بفئتين، الفئة الأولى Comfort بسعر 1.030.000 جنيه، فيما تأتي الفئة الثانية Luxury بسعر 1.150.000 جنيه.

جيتور X90 Plus

تقدم جيتور X90 Plus Facelift موديل 2025 بسعر 1,470,000 جنيه، وموديل 2026 بسعر 1,520,000 جنيه.

جيتور داشينج

تقدم جيتور داشينج في السوق المصري بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 1,155,000 جنيه للفئة Comfort، والفئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,250,000 جنيه، بتخفيض 189 ألف جنيه، والفئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,415,000 جنيه

جيتور T1

تقدم جيتور T1 موديل 2026 في السوق المصري بسعر 1,695,000 جنيه.

جيتور T2

تقدم T2 موديل 2026 بفئتين، فئة Luxury بسعر 1,775,000 جنيه، بينما تأتي فئة Matt Color بسعر 1,825,000 جنيه.

