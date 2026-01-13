شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "رينو" Renault التجارية في مصر، انتهاء أزمة إحدى عميلات الشركة، بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية على خلفية تسلمها سيارة "كارديان" جديدة، واكتشافها عقب إنهاء إجراءات الشراء وجود تلفيات بأجزاء خارجية من السيارة سبق طلاؤها.

وكانت الواقعة انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع وكيل العلامة الفرنسية إلى إصدار بيان رسمي نفى فيه ما وصف بـ"ادعاءات لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا احتفاظه بحقه القانوني تجاه كل من قام بنشر أو ترويج معلومات وصفها بالكاذبة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أصدرت الشركة بيانًا ثانيًا أكدت خلاله أن رضا العملاء يأتي على رأس أولوياتها، مشددة على حرصها الدائم على الاستماع لكافة الملاحظات والتعامل معها باهتمام واحترافية، بما يضمن تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء.

وأشارت "رينو مصر" في بيانها إلى منشور نشرته العميلة المتضررة عبر صفحتها الشخصية، أوضحت فيه أنه تم حل المشكلة مع الشركة، مؤكدة أنه جرى التواصل معها بشكل مباشر، ومعالجة الأمر بالكامل، وإنهاء أي سوء فهم كان قائمًا بين الطرفين.

واختتمت الشركة بيانها بالإعراب عن خالص تقديرها للسيدة مالكة سيارة "كارديان" لتعاونها وتفهمها، معتبرة أن ذلك يعكس حالة الاحترام المتبادل، ويعزز قيم المصداقية والثقة بين الطرفين.

ومن جانبها، علقت السيدة المتضررة، وتدعى إلهام محمد، على بيان وكيل رينو عبر صفحتها الشخصية قائلة: "شكرًا للمهندس طاهر شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة رينو، على التواصل المباشر والقرارات الحكيمة، متمنية لكم دوام التوفيق".

وأضافت: "وكذا أتوجه بالشكر للأستاذ محمد عبد الرازق والأستاذ أحمد عادل على الدعم والمساعدة والاستماع لكافة الملاحظات".

