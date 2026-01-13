تراجع مبيعات فولكس فاجن لانصراف سكان هذه الدولة عن سياراتها

فولفسبورج - (د ب أ):

أدى ضعف أرقام المبيعات في الصين والولايات المتحدة إلى تقليص مبيعات مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات خلال عام 2025.

وأوضحت فولكس فاجن في مقرها في مدينة فولفسبورج بألمانيا اليوم الاثنين أن مبيعاتها من جميع العلامات التجارية المملوكة لها وصلت في 2025 على مستوى العالم إلى 8.98 مليون سيارة بتراجع بنسبة 0.5% مقارنة بمبيعاتها في عام 2024.

ورغم أن فولكس فاجن، وهي أكبر شركة سيارات في أوروبا، حققت نموًا في القارة الأوروبية، فإن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض التراجع في الصين وأمريكا الشمالية.

وقال ماركو شوبرت، عضو مجلس إدارة شركة أودي (المملوكة لـ فولكس فاجن) والمسؤول عن مبيعات المجموعة بأكملها: "لقد أثّرت علينا بشكل خاص حدة المنافسة في السوق الصينية، إلى جانب الرسوم الجمركية وإلغاء دعم السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة".

وأضاف: "في المقابل، واصلنا تعزيز موقعنا القوي في أوروبا رغم دخول منافسين جدد. وينطبق الأمر ذاته على أمريكا الجنوبية، حيث تمكّنا أيضًا من زيادة حصتنا في السوق".

وفي الصين، حيث تواجه المجموعة حرب أسعار شرسة مع شركات محلية منتجة للسيارات الكهربائية، تم تسليم 2.69 مليون مركبة في عام 2025، أي أقل بنسبة 8 في المئة مقارنة بالعام السابق.

أما في أمريكا الشمالية، حيث تعاني شركات السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد تراجعت أعداد التسليم بنسبة 10.4 في المئة إلى 946 ألف مركبة.

وعلى النقيض من ذلك، حققت المجموعة نموًا ملحوظًا في أوروبا، حيث تم تسليم 38ر3 مليون مركبة من جميع علامات المجموعة، بزيادة بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بعام 2024.

وفي أمريكا الجنوبية، كان النمو أكثر وضوحًا، إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 11.6 في المئة لتصل إلى 663 ألف مركبة.

وفي الربع الرابع، تراجعت عمليات التسليم العالمية بنحو 5 في المئة لتصل إلى 2.38 مليون مركبة. وفي الصين، بلغ التراجع 17.4في المئة إلى 720 ألف سيارة فقط، فيما سجلت أمريكا الشمالية تراجعًا مماثلًا بنسبة 17.4في المئة إلى 238 ألف مركبة.

وفي المقابل، سجلت مبيعات السيارات الكهربائية نموًا قويًا بشكل خاص. فقد تم تسليم 983 ألف و100 سيارة كهربائية من جميع علامات المجموعة حول العالم خلال العام بأكمله، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بعام 2024. وفي أوروبا، ارتفعت المبيعات بنسبة 66 في المئة.

وشكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ما يقارب سيارة واحدة من كل تسع سيارات جديدة من المجموعة في عام 2025.

وكانت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تأثرت في العام السابق بعوامل من بينها تقليص أو إنهاء برامج الدعم.