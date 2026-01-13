85 سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية للبيع في مزاد علني.. التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد 85 "لوط" سيارة مستعملة تابعة لرئاسة الجمهورية.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات، يوم الأربعاء 21 يناير 2026 في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي وفان ومطافئ وميكروباص وبيك أب؛ ماركات (مرسيدس - تويوتا - شاهين).

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة قابلة للترخيص، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

وحددت الهيئة مبلغ 50 ألف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

ولفتت لجنة الإشراف على المزاد إلى أن المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، أما المشاركون بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026