انهيار جليدى مفاجئ يجرف متزلجة محترفة وكلبها فى جبال أندورا (فيديو)

شهدت جبال البرانس في إمارة أندورا حادثًا خطيرًا، بعدما تعرضت المتزلجة المحترفة آريس ماسيب وكلبها “سيم” لانهيار جليدي مفاجئ أثناء ممارستهما التزلج في منطقة نائية على منحدر "بيك دي لورتيل"، بحسب ما أورده موقع ديلي ميل.

وقامت ماسيب بتوثيق الحادث في مقطع فيديو لافت نشرته عبر حسابها على منصة إنستجرام، يوثق اللحظات الأولى لانهيار الكتلة الثلجية، ويُظهر انجرافها وكلبها مع الثلوج المتحركة نحو أسفل الجبل.

ووفقًا لما بدا في الفيديو، انقلبت رحلة تزلج هادئة إلى موقف شديد الخطورة خلال ثوانٍ معدودة، إذ ظهرت تشققات واضحة في الغطاء الثلجي قبل أن ينهار المنحدر بالكامل تحت أقدام المتزلجة.

وفي البداية، حاول الكلب “سيم” الابتعاد عن موقع الخطر، لكنه عاد سريعًا ليتبع صاحبته، لينجرف الاثنان معًا وسط الثلوج المتدحرجة، قبل أن يتوقف الانهيار دون أن يُدفن أي منهما تحت الركام الجليدي.

وأوضحت ماسيب، في تعليقها على الفيديو، أن المكان الذي وقع فيه الحادث ليس غريبًا عليها، إذ سبق أن تزلجت فيه مرات عدة، لافتة إلى أن نشرة مخاطر الانهيارات الثلجية كانت تُصنّف مستوى الخطر بين 1 و2، أي ضمن المستويات المنخفضة.

وأضافت أن شعورها بالأمان كان وهميًا، وناجمًا عمّا يُعرف بـ”الفخ الاستدلالي”، وهو نوع من التحيز الذهني الذي يدفع الإنسان إلى التقليل من حجم المخاطر اعتمادًا على مؤشرات ظاهرية قد تكون مضللة.

وأكدت المتزلجة المحترفة أن انعدام المخاطر أمر غير موجود في البيئات الجبلية، موضحة أن نشرها للفيديو يهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة التهاون، حتى في المناطق التي تبدو آمنة ظاهريًا.

كما دعت محبي التزلج والمغامرات الجبلية إلى الالتزام الصارم بإجراءات السلامة، والتثقيف المستمر حول مخاطر الانهيارات الثلجية، محذرة من أن قرارًا خاطئًا واحدًا قد يؤدي إلى عواقب بالغة الخطورة.