إعلان

انهيار جليدى مفاجئ يجرف متزلجة محترفة وكلبها فى جبال أندورا (فيديو)

كتب : مصراوي

04:09 م 13/01/2026

جبال البرانس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت جبال البرانس في إمارة أندورا حادثًا خطيرًا، بعدما تعرضت المتزلجة المحترفة آريس ماسيب وكلبها “سيم” لانهيار جليدي مفاجئ أثناء ممارستهما التزلج في منطقة نائية على منحدر "بيك دي لورتيل"، بحسب ما أورده موقع ديلي ميل.

وقامت ماسيب بتوثيق الحادث في مقطع فيديو لافت نشرته عبر حسابها على منصة إنستجرام، يوثق اللحظات الأولى لانهيار الكتلة الثلجية، ويُظهر انجرافها وكلبها مع الثلوج المتحركة نحو أسفل الجبل.

ووفقًا لما بدا في الفيديو، انقلبت رحلة تزلج هادئة إلى موقف شديد الخطورة خلال ثوانٍ معدودة، إذ ظهرت تشققات واضحة في الغطاء الثلجي قبل أن ينهار المنحدر بالكامل تحت أقدام المتزلجة.

وفي البداية، حاول الكلب “سيم” الابتعاد عن موقع الخطر، لكنه عاد سريعًا ليتبع صاحبته، لينجرف الاثنان معًا وسط الثلوج المتدحرجة، قبل أن يتوقف الانهيار دون أن يُدفن أي منهما تحت الركام الجليدي.

وأوضحت ماسيب، في تعليقها على الفيديو، أن المكان الذي وقع فيه الحادث ليس غريبًا عليها، إذ سبق أن تزلجت فيه مرات عدة، لافتة إلى أن نشرة مخاطر الانهيارات الثلجية كانت تُصنّف مستوى الخطر بين 1 و2، أي ضمن المستويات المنخفضة.

وأضافت أن شعورها بالأمان كان وهميًا، وناجمًا عمّا يُعرف بـ”الفخ الاستدلالي”، وهو نوع من التحيز الذهني الذي يدفع الإنسان إلى التقليل من حجم المخاطر اعتمادًا على مؤشرات ظاهرية قد تكون مضللة.

وأكدت المتزلجة المحترفة أن انعدام المخاطر أمر غير موجود في البيئات الجبلية، موضحة أن نشرها للفيديو يهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة التهاون، حتى في المناطق التي تبدو آمنة ظاهريًا.

كما دعت محبي التزلج والمغامرات الجبلية إلى الالتزام الصارم بإجراءات السلامة، والتثقيف المستمر حول مخاطر الانهيارات الثلجية، محذرة من أن قرارًا خاطئًا واحدًا قد يؤدي إلى عواقب بالغة الخطورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جبال البرانس إمارة أندورا جبال أندورا انهيار جليدى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرقابة المالية تنظم صرف تأمين حوادث المركبات لأول مرة
اقتصاد

الرقابة المالية تنظم صرف تأمين حوادث المركبات لأول مرة
لهذا السبب.. خالد الصاوي يعلن عن حجز أموال المنتج ممدوح شاهين
زووم

لهذا السبب.. خالد الصاوي يعلن عن حجز أموال المنتج ممدوح شاهين
على رأسها مبنى الداخلية.. تحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية وخدمية
أخبار مصر

على رأسها مبنى الداخلية.. تحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية وخدمية
"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
علاقات

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
جنوح السفينة "FENER" على شاطئ بورسعيد بسبب الطقس السيئ
أخبار المحافظات

جنوح السفينة "FENER" على شاطئ بورسعيد بسبب الطقس السيئ

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون