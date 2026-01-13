إعلان

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

03:45 م 13/01/2026 تعديل في 04:31 م

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.07 جنيه للشراء، و47.17 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
