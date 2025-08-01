مرسيدس-بنز تُطلق G 580 الكهربائية بالكامل رسميًا في السوق المصري

كتب. محمود أمين:

أعلنت شركة مرسيدس-بنز إيجيبت عن تقديم الطراز G 580 الكهربائي بالكامل لأول مرة في السوق المحلي، ليكون أول إصدار كهربائي ضمن عائلة سيارات G-Class في مصر.

تعتمد السيارة على أربعة محركات كهربائية منفصلة، تولد قدرة إجمالية تصل إلى 587 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1164 نيوتن متر. وتبلغ سعة البطارية القابلة للاستخدام 116 كيلووات/ساعة، ما يتيح مدى قيادة يصل إلى 473 كيلومترًا وفقًا لاختبارات WLTP، مع إمكانية اجتياز منحدرات حتى %100، وثبات جانبي يصل إلى 35 درجة، واجتياز المياه بعمق يصل إلى 850 ملم.

تُزوَّد G 580 الكهربائية بنظام دفع ذكي على كل عجلة، ويشمل مجموعة من المزايا التقنية الخاصة بالقيادة على الطرق الوعرة مثل خاصية G-TURN التي تتيح للسيارة الدوران حول نفسها، وميزة G-STEERING التي تقلل نصف قطر الدوران، ونظام Offroad Crawl لحركة بطيئة وثابتة فوق التضاريس.

وتحتفظ السيارة بتصميمها الكلاسيكي المميز، مع تعديلات انسيابية شملت فتحات تهوية في أقواس العجلات الخلفية، وسبويلر على السقف، وشبكة أمامية سوداء، وأضواء LED متحركة. أما المقصورة، فتشمل شاشتين قياس 12.3 بوصة ضمن نظام MBUX، إلى جانب نظام صوتي محيطي من Burmester®، وتقنيات مثل “transparent bonnet” و“OFFROAD COCKPIT” التي توفّر عرضًا افتراضيًا للتضاريس المحيطة بالسيارة.

من حيث الأمان، تضم السيارة أنظمة مساعدة متقدمة منها Active Distance Assist DISTRONIC، ونظام الكبح النشط، ومساعد النقطة العمياء، ونظام التصفيح السفلي لحماية الهيكل ومكونات البطارية. كما زُودت بنظام G-ROAR الذي يوفّر صوتًا كهربائيًا مميزًا مستوحى من محركات V8 التقليدية.

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