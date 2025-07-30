بعد تقديمها 5 طرازات لأول مرة.. 11 سيارة جديدة لعلامة شيري في مصر

كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة Chery "شيري" التجارية في مصر، خلال الأيام الماضية عن 5 طرازات جديدة لأول مرة بالسوق المصري خلال شهر يوليو الجاري.

ومع طرح الطرازات الجديدة، أصبحت تقدم العلامة الصينية 11 سيارة جديدة موديلات 2026 بالسوق المصري، تتنوع بين سيدان وكروس أوفر و SUV وتبدأ أسعارها من 675 ألف جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على حميع سيارات شيري في مصر:

أريزو 5 فيس ليفت

تقدم تقدم أريزو 5 فيس ليفت الجديدة بسعر 675,000 جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي MT، الفئة Basic الثانية Basic بسعر 725,000 جنيه، أما الفئة الثالثة Comfort بسعر 755,000 جنيه.

شيري تيجو 4

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2026 المجمعة في مصر بسعر يبدأ من 925 ألف جنيه للفئة كمفورت المزودة بناقل حركة CVT، والفئة لاكجري سعرها الرسمي مليون و55 ألف جنيه، أما فئة لاكجري تربو تباع بمليون و80 ألف جنيه.

شيري تيجو 7

تتوفر شيري تيجو 7 الـSUV المتوسطة محلية الصنع موديل 2026 بسعر يبدأ من مليون و25 ألف جنيه للفئة كمفورت ذات ناقل الحركة المزدوج، والفئة لاكجري بمليون و110 آلاف جنيه.

شيري تيجو 8

السيارة العائلية شيري تيجو 8 المجمعة محليًا موديل 2026 تتوفر بأسعار تبدأ من مليون و265 ألف جنيه للفئة لاكجري خماسية المقاعد، والفئة كمفورت سباعية المقاعد بمليون و195 ألف جنيه، أما فئة لاكجري ذات السبعة مقاعد يبلغ سعرها مليون و320 ألف جنيه.

تيجو 7 برو

تتاح شيري تيجو 7 برو المستوردة بسعر رسمي يبدأ من مليون و270 ألف جنيه للفئة كمفورت، ومليون و370 ألف جنيه للفئة لاكجري الأعلى تجهيزًا.

تيجو 8 برو

تباع سيارة تيجو 8 برو موديل 2026 المستوردة بمليون و600 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة فلاج شيب مليون و700 ألف جنيه.

شيري إي كيو 7

تتوفر شيري إي كيو 7 موديل 2026 والتي تعد السيارة الكهربائية الوحيدة للعلامة الصينية بمصر، بمليون و720 ألف جنيه.

تيجو 9 PHEV

تقدم شيري تيجو 9 PHEV الجديدة بالسوق المصري لأول مرة بفئة واحدة تحمل اسم "لكجري" وسعر يبلغ 1,999,000 جنيه.

تيجو 8 برو ماكس

تقدم شيري تيجو 8 برو ماكس سباعية المقاعد بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و425 ألف جنيه للفئة Luxury، والفئة Flagship سعرها الرسمي مليون و525 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 برو ماكس

تتوفر تيجو 7 برو ماكس الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و180 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و280 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

شيري أريزو 8

تقدم شيري أريزو 8 الجديدة كليًا بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و350 ألف جنيه للفئة Luxury، ومليون و450 ألف جنيه للفئة Flagship.

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