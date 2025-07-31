كتب - محمد جمال:

طرحت شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج" Dongfeng التجارية في مصر، السيارة دونج فينج shine رسميًا لأول مرة في السوق المحلي.

وبالإعلان عن أسعارها الرسمية، تصبح السيارة دونج فينج shine الجديدة واحدة من أرخص 5 سيارات بالسوق المحلي خلال شهر يوليو الجاري.

تقدم دونج فينج shine الجديدة في السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وأسعارها كالتالي:

فئة Advance (E1): بسعر يبدأ من 790.000 جنيه.

فئة Sport (E3): بـ 945.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات دونج فينج shine في مصر:

تقدم دونج فينج shine بمحرك 1.5T تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.

تبلغ أبعاد السيارة: طول 4,670 مم، عرض 1,812 مم، ارتفاع 1,490 مم، وقاعدة عجلات 2,680 مم، مع مساحة خلفية بسعة 454 لتر وخزان وقود بسعة 50 لتر.

تمتاز الفئة الأعلى من شاين (E3) بشاشة وسطية بحجم 13 بوصة، إضافة لشاشة عدادات رقمية، وتجهيزات مثل: فتح/إغلاق بدون مفتاح، تكييف أوتوماتيكي، شحن لاسلكي للهواتف، سقف بانورامي أوتوماتيكي.

السيارة مزودة أيضًا بمقاعد ليفرنة رياضية قابلة للتعديل الكهربائي، كاميرا رؤية محيطية بزاوية 540 درجة، نظام كشف النقاط العمياء، مساعد السير داخل الحارة، مثبت سرعة، حساسات أمامية وخلفية، وفتحة سقف مزدوجة ومرايا كهربائية قابلة للطي.

وأعلن الوكيل المحلي للعلامة الصينية أن دونج فينج Shine مشمولة بضمان ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

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