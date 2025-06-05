قبل طرح النسخة المصرية.. آخر تسعير للسيارة شانجان CS55 Plus المستوردة

كتب - محمد جمال:

تستعد شركة جي بي أوتو الوكيل المحلي الحصري لعلامة شانجان الصينية في مصر، إلى طرح سيارتها شانجان CS55 Plus المجمعة محليًا بالسوق المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقبل طرح النسخة المجمعة محليًا من السيارة شانجان CS55 Plus، تبحث فئة كبيرة من عملاء السوق المصري عن آخر تسعير للنسخة المستوردة من CS55 Plus.

وفقًا لآخر تسعير معلن من الوكيل المحلي، تتوفر النسخة المستوردة من شانجان CS35 بلس بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي بيدأ من 999,000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 1,100,000 جنيه، والفئة الثالثة: 1,200,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شانجان CS55 Plus بالسوق المصري:

المساحات والأبعاد

شانجان CS55-Plus يبلغ طولها 4515 مم، وعرضها 1865 مم، وارتفاعها 1680 مم، وقاعدة عجلاتها 2656 مم، وصندوق أمتعة سعته تتراوح من 475 إلى 1415 لتر.

التجهيزات الخارجية

تأتي شانجان CS55-Plus بمصابيح أمامية وخلفيه بإضاءة LED نهارية، ومرايات جانبية كهربائية الطي والضبط، وجنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وحوامل للسقف، وجناح خلفي.

الأداء والمحرك

تعتمد شانجان CS55-Plus على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مزود بشاحن توربيني، بقوة 185 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق DCT من 7 سرعات، وخزان وقود سعة 55 لتر.

الأمان والسلامة

تضم عوامل أمان شانجان CS55-Plus وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية وستائرية، وفرامل مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات.

بالإضافة إلى حساسات أمامية وخلفية، ورؤية 360 درجة للسيارة، وتحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، والتوقف التلقائي عند الطوارئ، والتحذير عند الخروج من الحارة المرورية، والحفاظ على القيادة في المسار.

المقصورة الداخلية

مقصورة شانجان CS55-Plus مزودة بـ 3 أوضاع قيادة مختلفة، وعجلة قيادة جلد متعددة المهام، وناقل حركة إلكتروني، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة عدادات رقمية 10 بوصة.

وفتحة سقف بانورامية، وشاشة وسطية 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه، مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وبلوتوث، وخاصية التعرف على الأوامر الصوتية، ونظام صوتي بايونير.

بالإضافة إلى مقاعد جلد، وإمكانية تعديل كرسي السائق كهربائيًا، وزجاج خلفي ملون، ومفتاح ذكي، وإدارة المحرك عن بُعد، ومثبت سرعة ذكي، شاحن لاسلكي للهاتف المحمولة، وإضاءة خافتة ملونة.

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