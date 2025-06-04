كيفية إزالة رائحة العفن والفطريات من داخل سيارتك بفعالية

برلين - (د ب أ):

يمكن أن ينمو العفن في أي مكان رطب، بما في ذلك داخل السيارة. وبما أن هذا الفطر لا يهاجم فقط المواد الحساسة مثل الأقمشة والجلود، بل يهدد أيضا صحة الركاب، فإن معالجته الفورية تعد ضرورة قصوى.

أماكن ظهور العفن

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن العفن يظهر عادة في الأماكن، التي تحتوي على ألياف طبيعية أو قماشية مثل المقاعد القماشية والسجاد في الأرضيات أو صندوق الأمتعة وكسوة سقف السيارة، بالإضافة إلى المقود أو مقبض ناقل الحركة، في حين تعد الأسطح البلاستيكية الصلبة أقل عُرضة للإصابة

وأضافت المجلة الألمانية أن سبب تكوّن العفن يكمن دائما في الرطوبة، لذلك يجب أولا تحديد مصدرها ومعالجته، سواء كان ناتجا عن تسرب عبر النوافذ أو فتحة السقف أو حتى الملابس المبللة داخل المقصورة. وبعد حل المشكلة الأساسية، يمكن بدء عملية التنظيف.

كيفية إزالة العفن من الأسطح المختلفة

المقاعد والأقمشة

يُفضل استخدام منظفات خاصة بإزالة العفن من الأقمشة، على أن تكون خالية من الكلور أو "بيروكسيد الهيدروجين"، وذلك لتفادي بهتان أو تلف النسيج. ومع ذلك، يُنصح دائما باختبار المنظف أولا في منطقة غير بارزة.

الأسطح البلاستيكية

العفن على البلاستيك يمكن التعامل معه باستخدام الخل المركز أو الكحول النقي، على أن يُمسح جيدا بعد التطبيق.

النوافذ وإطاراتها

العفن على زجاج السيارة غالبا ما يتمركز حول الجزيئات الدقيقة مثل الغبار، خصوصا في السيارات القديمة أو في مناطق الإطارات المطاطية. وقد يستدعي الأمر فك الزجاج لتنظيف المناطق الخفية. ويُنصح باستخدام منتجات تحتوي على الكلور.

مكيف الهواء

تعتبر مكيفات الهواء بيئة مثالية لتكاثر الفطريات. وفي حال حدوث تلوث داخلي، يجب التوجه إلى مركز متخصص لإجراء تنظيف شامل. ويعتبر ظهور رائحة عفنة عند تشغيل المكيف أول مؤشر على وجود العفن في النظام. ومن الضروري أيضا تغيير فلتر المقصورة بانتظام وتشغيل المكيف حتى في الشتاء للحد من الرطوبة.

كيفية الوقاية من العفن

الرطوبة هي العامل الأساسي، لذا يُنصح بركن السيارة في أماكن جافة، مع التأكد دائما من إغلاق النوافذ جيدا وعدم تضرر الإطارات المطاطية.

وفي السيارات القديمة، ينبغي التحقق من أماكن التسرب المحتملة، مع عدم ترك أية ملابس مبللة داخل السيارة. وفي الشتاء، ينبغي إزالة الاتساخات والطين من الأحذية قبل دخول السيارة.

وسائل منزلية لمكافحة العفن

يمكن مكافحة العفن بواسطة بعض الوسائل المنزلية مثل بيكربونات الصوديوم والخل الأبيض والملح غير المعالج باليود والكحول الإيزوبروبيلي.

ويُوصى أثناء التنظيف بارتداء كمامة وقفازات مع حماية العينين وغسل الملابس بعد التنظيف، وتجنب رش الكحول مباشرة لتفادي الاشتعال، مع التخلص من الأقمشة الملوثة أو غسلها جيدا بعد الاستخدام.

وإذا كان العفن منتشرا بشدة، ينبغي حينئذ اللجوء إلى المراكز المتخصصة؛ حيث يتم فك المقاعد وإجراء تنظيف عميق، كما يمكن إجراء عمليات التنظيف باستخدام الإنزيمات، ثم التنظيف بالثلج الجاف، ثم استبدال فلتر الهواء الداخلي، مع علاج الهواء بالأوزون للقضاء على الجراثيم.