قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تقدم علامة جيلي التجارية الصينية عبر وكيليها في السوق مصر، السيارة GX3 Pro موديل 2025 كأرخص طرازاتها بالسوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

تقدم جيلي GX3 Pro كروس أوفر الجديدة بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 850 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيلي GX3 Pro بالسوق المصري:

تعتمد سيارة جيلي على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

يبلغ طول جيلي GX3 برو 4.005 مم، وعرضها 1.760 مم، وارتفاعها 1.575 مم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.480 مم، وتقف على عجلات رياضية 16 بوصة.

مقصورة السيارة مزودة بشاشة ترفيه قياس 8 بوصات، تعمل باللمس بالإضافة إلى شاشة معلومات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، وأدوات التحكم بضغطة زر لتكييف الهواء.

بينما تشمل وسائل الأمان وسائد هوائية مزدوجة SRS ، ونظام ABS مع EBD، ومراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار ركن السيارات الخلفية، نظام التحكم في الثبات، نظام المساعدة على تحرك السيارة بالمرتفعات.

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