رينو تطلق سيارتها Scenic الجديدة في الأسواق بـ2.3 مليون جنيه.. صور

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية Scenic الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ووفقًا للمعلن من الشركة الفرنسية ستباع السيارة Scenic الجديدة بأسعار تبدأ من 41 ألف و400 يورو (مليونين و321 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة يمكن تصنيفها أيضا ضمن فئة الموديلات العائلية، وذلك عند النظر لما تقدمه من رحابة داخلية كبيرة، وعدد المقاعد البالغ 5 مقاعد، مع مستوى خاص من السلامة والأمان وراحة القيادة بفضل مجموعة تعليق خاصة.

وتظهر السيارة المدمجة بطول 4.470 ملم وعرض 1.864 ملم، كما تتوفر بقوة 125 كيلووات/170 حصان، مع بطارية سعة 60 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 430 كلم.

وتنطلق النسخة الثانية بقوة 160 كيلووات/218 حصان، مع بطارية سعة 87 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 611 كلم.

وتوفر السيارة العديد من مواضع التخزين، فضلا عن منفذ USB وحوامل للهواتف والحواسيب اللوحية والمشروبات، وحيز تحميل بسعة تصل إلى 1.670 لترًا.

وتزخر المقصورة الداخلية بالعديد من التجهيزات العصرية، فضلا عن توفير شاشة لمسية قياس 12 بوصة مع مميزات التحكم بالأوامر الصوتية ونظام الملاحة ومكيف الهواء.

وتعتمد السيارة على نظام ملتيميديا يستند على نظام التشغيل جوجل أندرويد، والذي يستخدم خرائط Google بالإضافة إلى التحكم بالأوامر الصوتية.

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