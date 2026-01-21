إعلان

نيسان تعيد هيكلة قياداتها في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط

كتب - محمد جمال:

03:01 م 21/01/2026 تعديل في 03:01 م

جوردي ڤيلا نائب رئيس القطاع الإقليمي والرئيس الحا

أعلنت شركة نيسان عن إجراء مجموعة من التغييرات الاستراتيجية في المناصب التنفيذية العليا بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا (AMIEO)، وذلك في إطار دعم تنفيذ خطة التحول الشاملة “Re:Nissan”، التي تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل وتسريع وتيرة الأداء والتركيز بشكل أكبر على احتياجات العملاء.

وبموجب هذه التغييرات، تولى جوردي ڤيلا، نائب رئيس القطاع الإقليمي والرئيس الحالي لنيسان أفريقيا، اعتبارًا من 1 يناير 2026، منصب نائب رئيس القطاع الإقليمي لنيسان أوروبا، إلى جانب قيادته لخدمات ما بعد البيع والعلامة التجارية في منطقة AMIEO، مع استمراره في منصبه الحالي رئيسًا لنيسان أفريقيا.

ويمتلك جوردي ڤيلا خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا داخل شركة نيسان، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية في أسواق متعددة شملت أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا، من بينها نائب رئيس المبيعات وعمليات شبكة الوكلاء في نيسان أوروبا خلال الفترة من 2017 إلى 2020، ثم نائبًا أول لرئيس قطاع التسويق والمبيعات في آسيا وأوقيانوسيا في 2020، قبل أن يتولى لاحقًا منصب نائب رئيس التسويق والمبيعات في أوروبا، ثم رئاسة نيسان أفريقيا منذ عام 2024.

وتعليقًا على هذه التغييرات، قال ماسيميليانو ميسينا، رئيس مجلس إدارة نيسان لمنطقة AMIEO تعتمد خطة Re:Nissan على التحول والتركيز على العميل، فمن خلال دمج تخطيط المنتجات والتسويق وتمكين القيادة الإقليمية، نبني هيكل تنظيمي أكثر مرونة بحيث يمكنه الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق وتقديم منتجات منافسة وجذابة.” وأضاف: “أنا على ثقة أن هذه التغييرات ستقوي أداءنا وتسرع مسيرة تقدمنا خلال 2026.”

وعلى مستوى المنطقة، ستقوم نيسان بدمج تخطيط المنتجات وتسويق المنتج للتركيز على المنتجات، بهدف تبسيط الخطوات وتسريع الانتقال من مرحلة الفكرة حتى إطلاق المنتجات في السوق.

وتؤكد نيسان أن هذه التغييرات تعكس التزامها بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة بسرعة ودقة أكبر، بما يتماشى مع احتياجات العملاء المتغيرة في الأسواق المتنوعة في منطقة AMIEO.

