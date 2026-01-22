الرئيس الإندونيسي يصل إلى زيورخ للمشاركة في قمة دافوس

جاكرتا- (د ب أ)

وصل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى مدينة زيورخ في سويسرا، قبيل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في منتجع دافوس، حيث من المقرر أن يلقي كلمة خاصة، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم الخميس، بأن الرئيس وصل إلى في مطار زيورخ الدولي على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية بعد ظهر أمس الأربعاء، حيث كان الطقس شديد البرودة ودرجات الحرارة تحت الصفر.

وكان في استقبال الرئيس بالمطار مسؤولون إندونيسيون، وبينهم السفير الإندونيسي، نجوراه سواجايا، والملحق العسكري الإندونيسي لدى فرنسا وسويسرا، العميد الجوي هندرا جوناوان.