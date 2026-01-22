إعلان

الرئيس الإندونيسي يصل إلى زيورخ للمشاركة في قمة دافوس

كتب : مصراوي

10:14 ص 22/01/2026

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جاكرتا- (د ب أ)

وصل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى مدينة زيورخ في سويسرا، قبيل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في منتجع دافوس، حيث من المقرر أن يلقي كلمة خاصة، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم الخميس، بأن الرئيس وصل إلى في مطار زيورخ الدولي على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية بعد ظهر أمس الأربعاء، حيث كان الطقس شديد البرودة ودرجات الحرارة تحت الصفر.

وكان في استقبال الرئيس بالمطار مسؤولون إندونيسيون، وبينهم السفير الإندونيسي، نجوراه سواجايا، والملحق العسكري الإندونيسي لدى فرنسا وسويسرا، العميد الجوي هندرا جوناوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الإندونيسي قمة دافوس منتجع دافوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب مخاوف من دور بوتين.. بريطانيا: لن نوقع على ميثاق "مجلس السلام"
شئون عربية و دولية

بسبب مخاوف من دور بوتين.. بريطانيا: لن نوقع على ميثاق "مجلس السلام"
قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش
حوادث وقضايا

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش
حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
زووم

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
"تعليم قنا" تنفي تسريب الإنجليزي وتكشف سر تأخر امتحان الهندسة ساعتين
أخبار المحافظات

"تعليم قنا" تنفي تسريب الإنجليزي وتكشف سر تأخر امتحان الهندسة ساعتين
هشام عز العرب: سعر سهم البنك التجاري الدولي لا يزال غير عادل حتى بعد الزيادات
أخبار البنوك

هشام عز العرب: سعر سهم البنك التجاري الدولي لا يزال غير عادل حتى بعد الزيادات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر