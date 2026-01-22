إعلان

اليوم قطع التيار الكهربائي عن حي السلام بطور سيناء

كتب : رضا السيد

10:14 ص 22/01/2026

قطع التيار الكهربائي

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قطع التيار الكهربائي اليوم الخميس، عن حي السلام بالكامل لإجراء الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضحت الوحدة المحلية، في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن تجري أعمال الصيانة بداية من الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

ومن المقرر أن يجري فصل التيار الكهربائي مؤقتا عن حي السلام كاملا، ومبنى الشهر العقاري.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.

قطع التيار الكهربائي حي السلام طور سيناء

