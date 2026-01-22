قطرات العين.. لماذا يجب توخي الحذر عند استخدامها؟

حذر الدكتور فياتشيسلاف كورينكوف، أخصائي طب وجراحة العيون، من أن استخدام قطرات ترطيب العين بشكل عشوائي ودون استشارة الطبيب قد يسبب الإصابة بمتلازمة جفاف العين، نقلا عن "gazeta.ru".

وأوضح الطبيب أن الجهاز البصري حساس ومعقد، إذ يضم أوعية دموية وأنسجة عصبية دقيقة، مما يجعل أي تدخل غير محسوب، حتى باستخدام قطرات تبدو بسيطة، قادرًا على إحداث خلل في وظائف العين الطبيعية، وأشار إلى أن إدخال سائل زائد إلى العين يجعلها تشعر بوجود كمية مفرطة من الدموع، مما يؤدي إلى تباطؤ إنتاجها الطبيعي.

وأضاف كورينكوف أن القطرات قد تثبط عمل الجهاز الإفرازي المسؤول عن إنتاج الدموع، حتى عندما يكون هذا الجهاز سليمًا، وهو ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى الإصابة بمتلازمة جفاف العين. لذلك شدد على ضرورة استشارة طبيب العيون قبل استخدام أي نوع من قطرات الترطيب.

