سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية

كتب- أحمد الخطيب:

09:40 ص 22/01/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 22-1-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4326 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5562 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6490 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7417 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 51920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 230668 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 370850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12% إلى نحو 4825 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

