تويوتا جراند هايلاندر 8 راكب الجديدة تنطلق في الأسواق.. صور وتفاصيل

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها Gran Highlander الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض العائلية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Grand Highlander الجديدة توفر مقصورة تتسع لما يصل إلى 8 ركاب، مع صف ثالث مريح بشكل ملحوظ ومساحة تحميل كبيرة تصل إلى نحو 2800 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

وتشمل التجهيزات العملية زجاجا عازلا للصوت، وعددا كبيرا من حوامل الأكواب ومنافذ USB-C متعددة، بالإضافة إلى إمكانية اختيار مقاعد كابتن فاخرة في الصف الثاني.

وتتوفر للسيارة الجديدة باقة موسعة من التجهيزات الاختيارية، منها مقاعد مدفأة ومهواة وفرش جلدي وحزمة تصميم Nightshade بلمسات سوداء، أو شبكة أمامية فضية، كما تشمل التجهيزات التقنية شاحنا لاسلكيا ونظاما صوتيا من JBL مع 11 مكبرا للصوت، ووحدة كونسول وسطى كبيرة توفر مساحة تخزين واسعة.

لغة تصميمية حديثة

ويعكس التصميم الخارجي لغة تويوتا الحديثة، مع واجهة أمامية جريئة بتصميم “هامر هيد” ورفارف عريضة، في حين تحافظ السيارة على خطوط جانبية أنيقة وسقف مائل مع جناح خلفي رياضي. ويبرز الجزء الخلفي بمصابيح عريضة وأقواس عجلات مفتولة العضلات.

وتتألق المقصورة الداخلية للسيارة بمواد عالية الجودة وتطعيمات خشبية وتفاصيل أنيقة مثل لمسات برونزية في بعض نسخ السيارة، إلى جانب مقاعد كهربائية قابلة للتعديل بعشر وضعيات للسائق وثماني وضعيات للراكب الأمامي.

وتعمل السيارة بأحدث إصدار من نظام تويوتا Audio Multimedia، مع شاشة لمسية قياس 31 سم ودعم الأوامر الصوتية عبر "Hey Toyota "، ونظام ملاحة سحابي مدعوم من جوجل، وتحديثات عبر الأثير، كما يتوفر دعم لاسلكي لتطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، مع إمكانية تحويل السيارة إلى نقطة اتصال واي فاي لما يصل إلى خمسة أجهزة، إلى جانب خدمات بث موسيقي مدمجة مثل Apple Music وAmazon Music.

تويوتا Safety Sense 3.0

وتأتي السيارة الجديدة مجهزة بشكل قياسي بنظام تويوتا Safety Sense 3.0، الذي يشمل وظائف الكبح الأوتوماتيكي ومراقبة النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية، إضافة إلى مجموعة واسعة من أنظمة المساعدة.

وتضيف الفئات الأعلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة وباب صندوق خلفي يعمل بالحساسات، ونظام المساعدة في الازدحام المروري، الذي يتحكم بالتوجيه في سرعات تصل إلى 40 كلم في الساعة.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة Grand Highlander الجديدة بثلاثة أنظمة دفع مختلفة، هي: محرك بنزين تربو بسعة 2.4 لتر وبقوة 265 حصانا، ونظام هجين بسعة 2.5 لتر وبقوة 245 حصانا، بينما تأتي قمة الأداء مع فئة Hybrid MAX الهجينة بقوة إجمالية تبلغ 362 حصانا.

وفيما يتعلق باستهلاك الوقود، يبلغ متوسط استهلاك النسخة الهجينة نحو 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، مقابل 8.4 لتر لنسخة البنزين و8.7 لتر لفئة Hybrid MAX.