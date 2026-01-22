إعلان

بـ 310 جنيهات للكيلو.. جنوب سيناء تتطرح دفعة جديدة من اللحوم السودانية

كتب : رضا السيد

10:15 ص 22/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء لحوم طازجة بفروع دلتا ماركت بأسعار مخفضة بكافة مدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إن المديرية استلمت دفعة جديدة من اللحوم السودانية الطازجة، بواقع 4 عجول ضمن حصة المحافظة من هذه اللحوم، مؤكدا أنه جرى توزيعها على فروع دلتا ماركت التابعة للمديرية بكافة المدن، لبيعها للمواطنين بسعر مخفض لا يتجاوز 310 جنيهات للكيلو.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن هذه اللحوم يجري الكشف عليها للتأكد من صلاحيتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أنه جرى توزيع اللحوم على المدن طبقا للكثافة السكانية بكل مدينة.

وأكد أنه من المقرر سيجري ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إضافة إلى إقامة الشوادر الخاصة بكافة السلع الرمضانية بجميع المدن، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تتجاوز 30% تنفيذًا لتوجهات محافظ جنوب سيناء.

وأشار إلى أن المديرية تتخذ إجراءات متنوعة لضبط الأسواق، وضمان وصول السلع المدعمة والأساسية لجميع مواطني المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللحوم السودانية جنوب سيناء مديرية التموين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تعليم قنا" تنفي تسريب الإنجليزي وتكشف سر تأخر امتحان الهندسة ساعتين
أخبار المحافظات

"تعليم قنا" تنفي تسريب الإنجليزي وتكشف سر تأخر امتحان الهندسة ساعتين
هشام عز العرب: سعر سهم البنك التجاري الدولي لا يزال غير عادل حتى بعد الزيادات
أخبار البنوك

هشام عز العرب: سعر سهم البنك التجاري الدولي لا يزال غير عادل حتى بعد الزيادات
سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي
حوادث وقضايا

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي
بعد تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
أخبار مصر

بعد تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
شئون عربية و دولية

بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر