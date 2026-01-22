بـ 310 جنيهات للكيلو.. جنوب سيناء تتطرح دفعة جديدة من اللحوم السودانية

طرحت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء لحوم طازجة بفروع دلتا ماركت بأسعار مخفضة بكافة مدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إن المديرية استلمت دفعة جديدة من اللحوم السودانية الطازجة، بواقع 4 عجول ضمن حصة المحافظة من هذه اللحوم، مؤكدا أنه جرى توزيعها على فروع دلتا ماركت التابعة للمديرية بكافة المدن، لبيعها للمواطنين بسعر مخفض لا يتجاوز 310 جنيهات للكيلو.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن هذه اللحوم يجري الكشف عليها للتأكد من صلاحيتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أنه جرى توزيع اللحوم على المدن طبقا للكثافة السكانية بكل مدينة.

وأكد أنه من المقرر سيجري ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إضافة إلى إقامة الشوادر الخاصة بكافة السلع الرمضانية بجميع المدن، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تتجاوز 30% تنفيذًا لتوجهات محافظ جنوب سيناء.

وأشار إلى أن المديرية تتخذ إجراءات متنوعة لضبط الأسواق، وضمان وصول السلع المدعمة والأساسية لجميع مواطني المحافظة.