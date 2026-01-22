ترامب: لا أخشى على سلامتي بعد محاولتي اغتيال لأن الجاني سيختفي



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نجا سابقا من محاولتي اغتيال، اليوم الخميس، إنه غير قلق على سلامته، متوعدا بأنه إذا حدث له أي مكروه، فإن الجاني سيختفي.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "نيوز نيشن": "لست قلقا حيال ذلك لدينا أفراد ممتازون، وهم في حالة بدنية ممتازة جهاز الخدمة السرية والجيش يقومان بعمل رائع شيء واحد أعرفه يقينا: إذا حدث أي شيء، فسوف يحاسب مرتكبه".

وتعرض ترامب لمحاولتي اغتيال، وقعت الأولى أثناء إلقائه خطابا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا في 13 يوليو 2024، حيث أصيب برصاصة في أذنه، ما أسفر عن مقتل أحد الحضور وإصابة 2 آخرين.

وأفادت الخدمة السرية الأمريكية أنها قتلت المشتبه به، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، والذي أطلق عدة رصاصات باتجاه المنصة.

كان كروكس مختبئا على سطح مبنى صناعي يبعد حوالي 100 متر عن المنصة، خارج منطقة الفعالية.

ووقعت المحاولة الثانية في 15 سبتمبر من العام نفسه في نادي ترامب للجولف في فلوريدا.

ويعتقد أن المشتبه به، روث، مهووس بالصراع في أوكرانيا وقد أكدت القوات المسلحة الأوكرانية أنه حاول مرارا الانضمام إلى صفوفها.

لكن ترامب حذر إيران مؤخرا وهدد بتفجيرها بأكملها في حال تعرضت حياته للخطر.

وجاءت تصريحات ترامب ردا على سؤال لقناة "نيوز نيشن" بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، إذ قال: "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها إيران لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما".

وفي السياق نفسه، هاجم ترامب سلفه جو بايدن، معتبرا أن إدارته انتهجت سياسة متساهلة وضعيفة تجاه إيران، إذ قال: "كنا دائما نتساءل لماذا لا يقول بايدن شيئا؟ لو كنت في البيت الأبيض حينها، ولو هددوا أي شخص، ليس بالضرورة الرئيس، لكن أي شخص كما فعلوا معي، لكنت وجهت لهم ضربة قاسية جدا".

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تحذير أطلقه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أكد فيه أن إيران مستعدة لتلقين ترامب درسا لا ينسى في حال اتخذ قرارا بمهاجمة الجمهورية الإسلامية، وفقا لروسيا اليوم.