جي إيه سي EMZOOM أرخص من MG ZS بـ10 آلاف جنيه.. أيهما تشتري؟

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، قبل أيام، عن تخفيض أسعار سيارتها GAC EMZOOM الجديدة بقيمة تصل إلى 135 ألف جنيه خلال شهر يناير 2026 الجاري.

وبعد تخفيض GAC EMZOOM الجديدة بقيمة 135 ألف جنيه، دخلت السيارة الصينية في منافسة قوية مع إم جي ZS نسخة الفيس ليفت، إذ لم يعد يفرق بينهما سعريًا سوى 10 آلاف جنيه فقط.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

المحرك والأداء

تقدم GAC EMZOOM بمحرك 1500 سي سي بقوة 174 حصان تربو، مع عزم دوران 270 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات DCT.

تعتمد إم جي ZS Luxury على محرك بسعة 1.5 لتر، يولّد 120 حصانًا عند 6,000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 180 نيوتن متر عند 4,500 دورة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT يوفر تجربة قيادة سلسة وموفرة للوقود. وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا، ما يمنح السيارة قدرة جيدة على الترحال دون توقف متكرر.

المساحات والأبعاد

يبلغ طول GAC EMZOOM نحو 4410 مم وعرض 1850 مم وارتفاع 1600 مم مع قاعدة عجلات بطول 2650 مم. وتتسع السيارة لخمسة ركاب مع سعة تخزين تبلغ 341 لتر ترتفع الي 1271 لتر بطي المقاعد الخلفية مع خزان وقود سعة 47 لتر، ويبلغ وزن السيارة 1370 كجم الي 1415 كجم.

تبلغ أبعاد ZS الجديدة 4.323 مم للطول، و1.809 مم للعرض، و1.653 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.585 مم، ما يوفر رحابة داخلية مريحة للركاب. ويبلغ الوزن الفارغ 1.318 كجم، ما يساهم في تحقيق توازن مثالي بين الثبات والانسيابية.

تجهيزات السلامة والأمان

ومن حيث وسائل الأمان زودت سيارة GAC بوسائد هوائية أمامية ثنائية وستائر جانبية ووسائد جانبية وأحزمة أمان مع نظام HHC وHDC، وأوتو هولد وفرامل كهربائية، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP ورصد الضغط في الإطارات وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف مع إيموبليزر ضد السرقة، ومثبت سرعة، كما يتوفر حساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية أو كاميرا رؤية محيطية، ومثبت سرعة قابل للتكيف وتحذير التصادم الأمامي، والتعرف على علامات المرور، ومساعد إشارات الطرق ومساعد الإضاءة العالية، ومحدد سرعة ذكي ومساعد الحفاظ على المسار أو منع مغادرة المسار.

فيما يتعلق بالأمان، تأتي MG ZS بمجموعة متكاملة من أنظمة الحماية تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام فرامل متطور(HAZ(ABS + EBD + CBC + ARP + HDC + ، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ومثبتات ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام منع تشغيل المحرك للسرقة (Immobilizer)، لتأمين أعلى مستويات السلامة لجميع الركاب.

التجهيزات والكماليات

زودت المقصورة الداخلية لـ GAC EMZOOM بعدد من الوسائل التكنولوجية المهمة منها شاشة 10.25 بوصة تعمل باللمس تدعم أبل كار بلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات 3.5 بوصة أو 7 بوصة LCD مع 2 الي 6 سماعات حسب الفئة ومداخل USB امامية وخلفية وبلوتووث.

في المقصورة، توفر MG ZS "Luxury" تجربة قيادة مريحة بفضل المقاعد الجلدية باللون البيج، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا في 6 اتجاهات. على صعيد التكنولوجيا والترفيه، تضم السيارة شاشة لمس بقياس 10.1 بوصة تدعم الاتصال الذكي بالهواتف عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

الأسعار والفئات

قدمت جي إيه سي MZOOM تقدم الفئة الأولى Comfort من جي إي سي إم زووم في مصر بسعر رسمي 920,000 جنيه ، والفئة التانية Elegance بسعر 1,029,000 جنيه، أما الفئة الثالثة Premium سعرها 1,099,000 جنيه، والفئة R-Style بسعر 1,199,000 جنيه.

تباع إم جي ZS الجديدة بأسعار تبدأ من 930.000 جنيه للفئة الأولي، ونسخة الفيس ليفت سعرها 1.050.000 جنيه.

