رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بذكرى عيد الشرطة

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، متوجهاً فيها إلى جميع قيادات وضباط وجنود هيئة الشرطة، بأخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات بهذه المناسبة.

وأضاف رئيس الوزراء: "إن هذه المناسبة الغالية التي جاءت تخليداً لبطولات رجال الشرطة المصرية في سجل النضال الوطني، ستظل تُجدد في وجدان أبناء الشعب المصري العظيم، مشاعر الفخر والاعتزاز تجاه تضحيات رجال الشرطة البواسل، الذين يُمارسون دورهم الوطني بدأبٍ وإخلاصٍ وتفان؛ في صون أمن الوطن ومُقدراته، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ضاربين أروع الأمثلة في البذل والفداء".

كما أعرب في ختام برقيته عن تمنياته للوزير بدوام الرفعة والتوفيق، ولمصر الغالية العزة والأمن والاستقرار.