بالصور- غيوم ورياح خفيفة في السويس.. والملاحة لم تتأثر

كتب : حسام الدين أحمد

10:11 ص 22/01/2026
    سحب وامواج خفيفة
    سحب كثيفة على طريق السيوس القاهرة
    رياح خفيفة وانتظام حركة الملاحة

يسود محافظة السويس طقس شتوي غائم مع نشاط ملحوظ للرياح، دون تأثيرٍ على حركة الملاحة البحرية أو حركة الصيد بالموانئ المطلة على خليج السويس.

وانتظمت حركة الملاحة بمينائي "بورتوفيق" و"الزيتيات" التابعين لهيئة موانئ البحر الأحمر، وكذا مينائي "الأدبية" و"السخنة" التابعين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع استقرار حركة المسطح المائي بخليج السويس، وارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2 متر.

وقال مصدر ملاحي، إن المسطح المائي بخليج السويس شهد نشاطًا ملحوظًا للرياح بلغت سرعتها 10 عقد بحرية، واتجاهها جنوبي غربي، مع هبات تصل فيها سرعة الرياح إلى 14 عقدة، لكنها لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية وحركة السفن من مناطق الانتظار بالغاطس الداخلي وأرصفة الموانئ، مع استقرار مستوى الرؤية الأفقية لمسافة 4000 متر.

ومن المتوقع، وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، أن تتعرض مدن القناة والمسطح المائي بخليج السويس إلى سقوط أمطار خفيفة، مع ظهور شبورة مائية خفيفة على الطرق الصحراوية.

الطقس درجات الحرارة حركة الملاحة البحرية السويس

