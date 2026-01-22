بالصور- غيوم ورياح خفيفة في السويس.. والملاحة لم تتأثر

يسود محافظة السويس طقس شتوي غائم مع نشاط ملحوظ للرياح، دون تأثيرٍ على حركة الملاحة البحرية أو حركة الصيد بالموانئ المطلة على خليج السويس.

وانتظمت حركة الملاحة بمينائي "بورتوفيق" و"الزيتيات" التابعين لهيئة موانئ البحر الأحمر، وكذا مينائي "الأدبية" و"السخنة" التابعين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع استقرار حركة المسطح المائي بخليج السويس، وارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2 متر.

وقال مصدر ملاحي، إن المسطح المائي بخليج السويس شهد نشاطًا ملحوظًا للرياح بلغت سرعتها 10 عقد بحرية، واتجاهها جنوبي غربي، مع هبات تصل فيها سرعة الرياح إلى 14 عقدة، لكنها لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية وحركة السفن من مناطق الانتظار بالغاطس الداخلي وأرصفة الموانئ، مع استقرار مستوى الرؤية الأفقية لمسافة 4000 متر.

ومن المتوقع، وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، أن تتعرض مدن القناة والمسطح المائي بخليج السويس إلى سقوط أمطار خفيفة، مع ظهور شبورة مائية خفيفة على الطرق الصحراوية.