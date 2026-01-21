إعلان

ميتسوبيشي ديستينيتور تصل مصر قريبًا.. تفاصيل

كتب - محمد جمال:

12:44 م 21/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ميتسوبيشي ديستينيتور
  • عرض 5 صورة
    ميتسوبيشي ديستينيتور
  • عرض 5 صورة
    ميتسوبيشي ديستينيتور
  • عرض 5 صورة
    ميتسوبيشي ديستينيتور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي في السوق المصري، لطرح السيارة ديستينيتور Destinator الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري، والتي تُعد أحدث طرازات الشركة اليابانية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

ومن المقرر أن يتم تقديم ميتسوبيشي ديستينيتور خلال الأٍسابيع المقبلة لأول مرة بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ميتسوبيشي ديستينيتور:

منظومة الحركة

تعمل ميتسوبيشي ديستينيتور الجديدة بمحرك 1.5 لتر تربو بقوة 161 حصان وعزم 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة CVT، مع خزان وقود سعة 45 لتر.

الأبعاد الخارجية

تأتي ميتسوبيشي ديستينيتور Destinator 2026 بطول إجمالي 4,680 ملم، وعرض 1,840 ملم، وارتفاع 1,780 ملم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2,815 ملم. وتوفر السيارة سبعة مقاعد موزعة على ثلاثة صفوف، مع إمكانيات طي الصفين الثاني والثالث بالكامل لتوسعة سعة التحميل، حيث ينقسم الصف الثاني بنسبة 40:20:40، بينما يأتي الصف الثالث بنسبة 50:50.

المقصورة الداخلية

تضم المقصورة الداخلية مجموعة مميزة من التجهيزات، أبرزها شاشة ترفيه مركزية قياس 12.3 بوصة تعمل باللمس، ولوحة عدادات رقمية قياس 8 بوصات، وسقف بانورامي يعزز الإحساس بالرحابة، بالإضافة إلى إضاءة محيطية متعددة الألوان تصل إلى 64 لونًا تتيح تخصيص الأجواء داخل السيارة وفقًا لذوق السائق والركاب، ما يعكس توجه ميتسوبيشي نحو الجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتقدمة.

منظومة الأمان

تأتي ميتسوبيشي ديستينيتور Destinator 2026 بمنظومة أمان كبيرة، وسائد هوائية لحماية الركاب وأنظمة أمان متطورة تشمل مثبت سرعة متكيف (ACC)، ونظام تخفيف التصادم الأمامي (FCM)، وتحذير النقطة العمياء (BSW)، وتنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، وتنبيه تحرك السيارة الأمامية (LCDN): يذكر السائق بتحرك السيارة التي أمامه عند الوقوف، ونظام مانع الانزلاق ونظام الثبات الإلكتروني.

اقرأ أيضًا..

شيري أريزو 6 GT خلال أيام في مصر.. التفاصيل وموعد الإطلاق

سيارتان جديدتان من شانجان تنضمان للسوق المصري قريبًا

على حلبة "AutoVrooom".. جي إيه سي الصينية تستعرض أداء سياراتها يوم 24 يناير

ميتسوبيشي ديستينيتور السيارات الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تلجأ أمريكا للتدخل عسكريًا للاستيلاء على جرينلاند؟.. ترامب يحسم الجدل
شئون عربية و دولية

هل تلجأ أمريكا للتدخل عسكريًا للاستيلاء على جرينلاند؟.. ترامب يحسم الجدل
الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
"شوفت بعيني عيالي مشنوقين".. والد أطفال المنوفية: "قتلهم عشان قطعت علاقتي
أخبار المحافظات

"شوفت بعيني عيالي مشنوقين".. والد أطفال المنوفية: "قتلهم عشان قطعت علاقتي
في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية
أخبار مصر

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية
ماتوا وهم ينتظرون الحلوى.. حكاية "عصافير الراهب" الثلاثة الذين غدر بهم
أخبار المحافظات

ماتوا وهم ينتظرون الحلوى.. حكاية "عصافير الراهب" الثلاثة الذين غدر بهم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي