ميتسوبيشي ديستينيتور تصل مصر قريبًا.. تفاصيل

تستعد شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي في السوق المصري، لطرح السيارة ديستينيتور Destinator الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري، والتي تُعد أحدث طرازات الشركة اليابانية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

ومن المقرر أن يتم تقديم ميتسوبيشي ديستينيتور خلال الأٍسابيع المقبلة لأول مرة بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ميتسوبيشي ديستينيتور:

منظومة الحركة

تعمل ميتسوبيشي ديستينيتور الجديدة بمحرك 1.5 لتر تربو بقوة 161 حصان وعزم 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة CVT، مع خزان وقود سعة 45 لتر.

الأبعاد الخارجية

تأتي ميتسوبيشي ديستينيتور Destinator 2026 بطول إجمالي 4,680 ملم، وعرض 1,840 ملم، وارتفاع 1,780 ملم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2,815 ملم. وتوفر السيارة سبعة مقاعد موزعة على ثلاثة صفوف، مع إمكانيات طي الصفين الثاني والثالث بالكامل لتوسعة سعة التحميل، حيث ينقسم الصف الثاني بنسبة 40:20:40، بينما يأتي الصف الثالث بنسبة 50:50.

المقصورة الداخلية

تضم المقصورة الداخلية مجموعة مميزة من التجهيزات، أبرزها شاشة ترفيه مركزية قياس 12.3 بوصة تعمل باللمس، ولوحة عدادات رقمية قياس 8 بوصات، وسقف بانورامي يعزز الإحساس بالرحابة، بالإضافة إلى إضاءة محيطية متعددة الألوان تصل إلى 64 لونًا تتيح تخصيص الأجواء داخل السيارة وفقًا لذوق السائق والركاب، ما يعكس توجه ميتسوبيشي نحو الجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتقدمة.

منظومة الأمان

تأتي ميتسوبيشي ديستينيتور Destinator 2026 بمنظومة أمان كبيرة، وسائد هوائية لحماية الركاب وأنظمة أمان متطورة تشمل مثبت سرعة متكيف (ACC)، ونظام تخفيف التصادم الأمامي (FCM)، وتحذير النقطة العمياء (BSW)، وتنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، وتنبيه تحرك السيارة الأمامية (LCDN): يذكر السائق بتحرك السيارة التي أمامه عند الوقوف، ونظام مانع الانزلاق ونظام الثبات الإلكتروني.

