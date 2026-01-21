إعلان

على حلبة "AutoVrooom".. جي إيه سي الصينية تستعرض أداء سياراتها بمصر

كتب - محمد جمال:

10:50 ص 21/01/2026 تعديل في 03:08 م
تستعد شركة جميل موتورز، الوكيل الرسمي لعلامة GAC الصينية بالسوق المصري، لتنظيم فعالية خاصة لتجربة طرازات GAC الصينية المتوفرة بالسوق المصري، وذلك يوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

ومن المقرر أن تقام الفعالية في مقر AutoVrooom، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، حيث تتيح الشركة للحضور فرصة تجربة جميع طرازات GAC المتاحة محليًا، والتعرف على أبرز مواصفاتها وتجهيزاتها الفنية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية جميل موتورز لتعزيز التواصل مع الإعلام المتخصص، وإبراز قدرات سيارات GAC في السوق المصري، خاصة مع تزايد المنافسة داخل فئة السيارات الصينية خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الشركة أن الدعوة مخصصة للإعلاميين فقط، ضمن تنظيم احترافي يهدف إلى تقديم تجربة قيادة شاملة ومباشرة لكافة الطرازات.

ويبحث خلال هذه الأوقات المواطنين المقبلين على الشراء بمصر، عن أسعار طرازات GAC المتوفرة بمصر والتي يمكن التعرف عليها من خلال التقرير التالي:

جي إيه سي إمباو

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بـ3 فئات وتبدأ من 995 ألف جنيه للفئة الأولى Elegance،والفئة Premium الثانية بمليون و99 ألف جنيه، والفئة الثالثة S-Style بمليون و199 ألف جنيه.

جي إيه سي GS4 MAX

قدمت جي إيه سي GS4 MAX بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و249 ألف جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

تتوفر جي إيه سي GS3 MZOOM بـ4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 920 ألف جنيه للفئة الأولى Comfort، والفئة الثانية Elegance سعرها مليون و29 ألف جنيه، والفئة الثالثة Premium سعرها مليون و99 ألف جنيه، والفئة الرابعة R-Style سعرها مليون و199 ألف جنيه.

