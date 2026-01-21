هافال تطلق عرض صيانة مجانية على H6 احتفالًا بمرور 15 عامًا على نجاحها في

تستعد شركة "مان دريم" Man Dream التابعة لمجموعة المنصور للسيارات، وكلاء كبرى العلامات التجارية بمصر، لتدشين علامة "بي واي دي" الصينية للسيارات الكهربائية خلال أيام بالسوق المحلي.

ومن المتوقع أن تكشف بي واي دي الصينية عبر وكيلها المحلي الجديد، عن التشكيلة الكاملة لطرازات بي واي دي الكهربائية في مصر؛ ومن بين هذه الطرازات Atto 3 الكهربائية الجديدة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بي واي دي Atto 3 الكهربائية المتوقع تقديمها في مصر قريبًا:

الموتور

تأتي بي واي دي Atto 3 الكهربائية بالكامل بقوة 201 حصان وعزم 310 نيوتن متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية، وتعتمد على بطارية بسعة 60.5 كيلوواط ساعة، وتدعم الشحن السريع DC، ويمكن شحن السيارة من 0 إلى 30% حتى 80% خلال 29 دقيقة، وتسير حتى 420 كم بالشحنة الواحدة.

الأبعاد

تأتي BYD Atto 3 بطول إجمالي: 4,455 ملم، وعرض 1,875 ملم، وارتفاع 1,615 ملم، بينما تبلغ قاعدة العجلات 2,720 ملم، والارتفاع عن الأرض 175 ملم.

منظومة الأمان

حصلت بي واي دي Atto 3 الكهربائية على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) والتي تشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي (ACC) مع وظيفة التوقف والانطلاق (Stop & Go)، ونظام التوقف التلقائي في حالات الطوارئ (AEB).

السيارة مزودة أيضًا بنظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA) والتحذير من مغادرة المسار (LDW)، ونظام الكشف عن النقطة العمياء (BSD)، وتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام التنبيه والفرملة عند حركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTA و RCTB)، و 7 وسائد هوائية أمامية، جانبية، ستائرية، وكاميرا محيطية 360 درجة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

التجهيزات الداخلية

تقدم Atto 3 عالميًا بتجهيزات داخلية متطورة في مقدمتها شاشة لمس مركزية مقاس 12.8 بوصة أو 15.6 بوصة حسب الفئة، وتدعم الشاشة Apple CarPlay و Android Auto. وتأتي المقاعد بتصميم رياضي، مع ميزة التعديل الكهربائي والتدفئة للمقاعد الأمامية لضمان أقصى درجات الراحة.

