يواصل لاعبو منتخب السنغال احتفالاتهم بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 التي اختتمت الأحد الماضي.

وفاز المنتخب السنغالي على منتخب المغرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، ليتوجوا أبطالا لكأس الأمم للمرة الثانية في التاريخ.

عقب هذا الإنجاز التاريخي، توالت الهدايا والتكريمات للاعبوا منتخب السنغال، حيث قدم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي هدايا باهظة للاعبين تمثلت في أموال باهظة وأراضي ساحلية وصلت مساحتها 1500 متر مربع لكل منهم.

كما حصل كل لاعب في قائمة السنغال على مبلغ مالي يصل إلي 75 مليون فرنك إفريقي أي ما يعادل (134892.09 دولار) .