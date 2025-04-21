الأولى بالعالم.. دولة أفريقية تمنع سيارات البنزين وتسمح بالكهربائية فقط

كتب - محمود أمين:

أعلنت الحكومة الإثيوبية رسميًا حظر استيراد السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، والسماح فقط بدخول المركبات الكهربائية إلى البلاد، في خطوة غير مسبوقة على مستوى القارة الإفريقية والعالم.

وقال وزير النقل الإثيوبي، أليمو سيمي فييسا، إن القرار يهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الوقود التي بلغت تكلفتها نحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف بيئية طموحة.

وأوضح فييسا أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية، وتشمل إنشاء شبكة وطنية لمحطات شحن السيارات، بالإضافة إلى حوافز ضريبية لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية.

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