بعد تجديد عقده.. محمد صلاح يخطف الأنظار بسيارة قيمتها 25 مليون جنيه

كتب - محمود أمين:

وسط تصفيق الجماهير وهتاف عشاق "الريدز"، خطف النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار مجددًا بعد أن ظهر "الملك المصري" مؤخرًا وهو يقود واحدة من أندر وأفخم السيارات الرياضية في العالم، وذلك بعد تجديد عقده مع النادي.

السيارة التي قادها محمد صلاح هي من فئة الكابريو الرياضية النادرة ماكلارين 765 إل تي سبايدر، والتي يُقتصر إنتاجها عالميًا على 765 نسخة فقط، نستعرض فيما يلي مواصفات السيارة البرتقالية التي ظهر صلاح وهو يقودها:

تعتمد السيارة على محرك V8 مزدوج التوربو بسعة 4000 سي سي، قادر على توليد 765 حصانًا من القوة، مع عزم دوران يصل إلى 800 نيوتن/متر. هذا المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، يسمح للسيارة بالانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في خلال 2.8 ثانية فقط، ومن 0 إلى 200 كم/ساعة خلال 7.2 ثانية، ما يجعلها واحدة من أسرع السيارات المسموح بقيادتها على الطرق العامة.

تتميز هذه السيارة من ماكلارين بخفة وزنها الذي لا يتجاوز 1388 كيلوجرامًا، بفضل الاعتماد المكثف على ألياف الكربون في صناعة الهيكل. كما أن نظام العادم مصنوع من التيتانيوم، وهو أخف وزنًا بنسبة 40% مقارنة بالفولاذ.

تأتي السيارة بسقف قابل للطي كهربائيًا يمكن فتحه أو إغلاقه خلال 11 ثانية فقط حتى سرعة 50 كم/ساعة، ما يضيف عنصر التفاعل المباشر مع الطبيعة والهواء الطلق. وتبلغ أبعاد السيارة، الطول 4600 مم، العرض 2166 مم، قاعدة العجلات2670 مم، الارتفاع عن الأرض 1193 مم.

أما في الداخل، فتجمع المقصورة بين الطابع الرياضي والفخامة، حيث تأتي المقاعد من ألياف الكربون خفيفة الوزن، والكونسول الوسطي مصنوع أيضًا من الكربون، بالإضافة إلى استخدام جلود الألكانتارا الفاخرة.

يبدأ سعر هذه السيارة من 292 ألف جنيه إسترليني تقريبًا اي ما يعادل 25 مليون و 637 ألف جنيه مصري.

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