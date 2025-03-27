شركة كندية تطور نسخة مصفحة من تويوتا لاند كروزر.. صور وفيديو

أونتاريو - (د ب أ):

أعلنت شركة إنكاس "Inkas" عن إطلاق نسخة مصفحة من السيارة تويوتا Land Cruiser، التي تنتمي إلى فئة موديلات الطرق الوعرة.

وأوضحت الشركة الكندية أن سيارتها المصفحة تمتاز بجسم معزز وزجاج مضاد للرصاص ومجموعة كاملة من تدابير الحماية؛ حيث يمكن للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التصدي لهجمات البنادق والقنابل اليدوية.

وعلى الرغم من أن سيارة تويوتا المصفحة لا تلفت الأنظار إليها، غير أنها مزودة بمقصورة حماية متطورة؛ حيث قامت الشركة الكندية بتصنيع مقصورة الركاب من الفولاذ الباليستي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزجاج المدرع واستخدام طبقة حماية خاصة على الأبواب والسقف والأرضية وأعمدة السيارة.

بالإضافة إلى ذلك، تمت تقوية الجدار الفاصل في الخلف حتى يتمتع الركاب بأقصى حماية ممكنة في حالة وقوع هجوم، كما يضمن نظام Run flat مواصلة قيادة السيارة حتى في حالة عطب الإطارات.

وتتوافر بعض التجهيزات الإضافية لتوفير المزيد من الحماية مثل درع حيز المحرك ونظام إطفاء الحرائق ونظام فلترة الأكسجين أو مخرج الطوارئ في السقف.

وبطبيعة الحال تؤدي تجهيزات الحماية الإضافية إلى زيادة الوزن. ومع ذلك لم تتغير خصائص الأداء والثبات على الطريق؛ حيث قامت شركة إنكاس بتعزيز جسم السيارة بشكل خاص، وتعتمد السيارة على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات بقوة 326 حصانا ويدور بعزم دوران أقصى يبلغ 618 نيوتن متر.

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