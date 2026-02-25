قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن الدولار الأميركي قد يشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى عاملين رئيسيين هما تصاعد التوترات الجيوسياسية، والسياسات الاقتصادية الداخلية في الولايات المتحدة.

وخلال مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أوضح أن العزوف العالمي عن الدولار بات أمرًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن دولًا كبرى مثل الصين وروسيا، إلى جانب مجموعة بريكس، تسعى إلى تقليل اعتمادها على النظام المالي الأميركي والبحث عن بدائل، في ظل الخلافات السياسية المتواصلة.

وانتقد ساويرس السياسات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرًا أنها تقوض نظام التجارة الحرة.

وأوضح أن الاعتقاد بأن هذه الرسوم تدر أموالًا من الدول الأخرى غير دقيق، إذ يتحمل عبئها في النهاية المستهلك الأميركي من خلال ارتفاع الأسعار، ما يؤدي إلى تراجع الإنفاق وزيادة معدلات التضخم، وقد يدفع الاقتصاد نحو الركود، وهي عوامل من شأنها إضعاف الدولار وتقليص الثقة به.

