

شهد فندق شهير مُطل على نهر النيل بالجزيرة بالقاهرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، تصاعد أدخنة من أعلى المبنى.

وأثار تصاعد الأدخنة حالة من القلق بين قاطني المنطقة، والمحيطون بالفندق.

بلاغ بتصاعد الأدخنة من أعلى فندق شهير والحماية المدنية تسيطر

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصاعد الأدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ، والتي تمكنت من السيطرة على مصدر تصاعد الأدخنة.

وتحرر المحضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق

