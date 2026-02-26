تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس
كتب : آية محمد
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و19 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الخميس 26-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.93 جنيه للشراء، و48.03 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
