تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس

كتب : آية محمد

10:25 ص 26/02/2026

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و19 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الخميس 26-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.93 جنيه للشراء، و48.03 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه

البنك الأهلي المصري

