نيسان تطلق النسخة الأحدث من "صني" في أسواق هذه الدول.. صور وتفاصيل

بدأت شركة نيسان اليابانية إنتاج سيارة "فيرسا" Versa موديل 2026 المحدثة في مصنعها في ولاية أجواسكالينتس بالمكسيك، في مؤشر على استمرار التركيز على أسواق أمريكا اللاتينية رغم توقف إنتاج هذا الطراز في الولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية طراز 2025.

وجاء الإعلان عن بدء الإنتاج في مصنع أجواسكالينتس A1، وهو منشأة استراتيجية في سلسلة توريد نيسان المكسيكية التي تجاوزت إنتاجها أكثر من ثمانية ملايين سيارة منذ إنشائها.

وتعد نيسان فيرسا التي يتم تسويقها في بعض أسواق العالم باسم نيسان صني من أكثر الطرازات مبيعًا في المكسيك، حيث تجاوزت مبيعاته مليون وحدة منذ إطلاقه لأول مرة عام 2011، مما يعكس شعبيته الكبيرة في الأسواق الناشئة مقارنة بتراجع الطلب عليه في السوق الأميركية.

نيسان Versa بتصميم وتحديثات وتحفظات على الأسواق العالمية

تتميز النسخة المحدثة بتحديثات في التصميم الخارجي، خصوصًا في المقدمة التي حصلت على خطوط وإشارات تصميمية جديدة مستوحاة من أحدث لغات التصميم لدى نيسان، لتمنح السيارة مظهرًا أكثر عصرية وجاذبية. وتستمر السيارة في الاعتماد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر مع خيار ناقل حركة CVT، ما يعزز كفاءتها التشغيلية في الأسواق التي لا تزال تركز على السيارات الاقتصادية.

رغم ذلك، لم تؤكد نيسان بعد عودة هذا الطراز إلى السوق الأميركية أو الأوروبية، في ظل تغير استراتيجية الشركة نحو التركيز على مركبات ذات هامش ربح أعلى، مثل سنترا و كيكس في فئة السيارات العائلية و SUV. ويعكس هذا التوجه تركيز نيسان على الأسواق التي ما زال فيها الطلب قويًا على السيارات الاقتصادية مثل المكسيك والبرازيل في أمريكا اللاتينية.

أهمية إنتاج سيارات نيسان في المكسيك

يمثل بدء إنتاج فيرسا المحدثة تعزيزًا لدور المكسيك كمركز صناعي حيوي لشركة نيسان، خاصة بعد خطة الشركة لإغلاق بعض المصانع القديمة ودمج العمليات الإنتاجية في منشآت أكثر كفاءة. ويُتوقع أن يؤدي هذا الإنتاج إلى دعم الوظائف المحلية وتعزيز التوريدات التي تشكل جزءًا مهمًا من سلسلة الإنتاج العالمية.