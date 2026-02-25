بعد إطلاق سيات إبيزا.. خمس سيارات هاتشباك تحت حاجز المليون

قبل الشراء.. مقارنة سعرية بين شانجان CS75 Plus ورينو أوسترال في مصر

أطلقت، الاثنين، شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سيات التجارية في مصر، السيارة سيات "إبيزا" Ibiza فيس ليفت "هاتشباك" الجديدة رسميًا في السوق المحلي.

ومع انضمام النسخة الأحدث من إبيزا الإسبانية إلى السوق المصري، من المتوقع أن تزداد المنافسة في فئة السيارات الهاتشباك وبخاصة الطرز التي تباع بأسعار لا تتجاوز مليون جنيه.

وتشهد هذه الفئة مؤخرًا تنوعًا سواء في العلامات التجارية أو نوع المحرك ونظام الدفع؛ وفي السطور الآتية نستعرض مواصفات وأسعار خمس طرازات متنوعة لسيارات هاتشباك تحت حاجز المليون جنيه:

سوزوكي سويفت

-المحرك: 1200 سي سي، 4 أسطوانات.

- القوة: 82 حصان، وعزم دوران 113 نيوتن/متر.

- ناقل الحركة: أوتوماتيك (4 سرعات).

-الموديل 2026

- سعر الفئة الأولى 775 ألف جنيه.

- سعر الفئة الثانية 800 ألف جنيه.

سوزوكي بالينو

- المحرك: 1400 سي سي، 4 أسطوانات.

- القوة: 92 حصان، وعزم دوران 130 نيوتن/ متر.

- ناقل الحركة: أوتوماتيك.

-الموديل 2026

- فئة واحدة بسعر 895 ألف جنيه.

سيات إبيزا فيس ليفت

- المحرك: 1600 سي سي.

- القوة: 110 حصان، وعزم دوران 152 نيوتن/متر.

- ناقل الحركة: أوتوماتيك من 6 سرعات.

-الموديل 2026

-سعر الفئة الأولى: 999 جنيه (Edge). أما الفئة الثانية فتتخطى حاجز المليون.

أما للراغبين في التحول من محركات الاختراق الداخلي إلى الكهرباء؛ ستجد في نفس الفئة الطرازات التالية:

دولفين سيرف

- محرك بقوة 75 حصان، وعزم دوران 135 نيوتن / متر.

-البطارية: 38.88 كيلو وات / ساعة.

- مدى السير: 300 كم في الشحنة الواحدة.

-الموديل 2026

-فئة واحدة بسعر بسعر 850 ألف جنيه.

أرك فوكس T1

- محرك بقوة 95 حصان، وعزم 176 نيوتن / متر.

-البطارية: 42.4 كيلو وات / ساعة.

- مدى السير: 425 كم في الشحنة الواحدة.

-الموديل 2026

- سعر الفئة الأولى: 855 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: 925 ألف جنيه. أما الفئة الثالثة فتقف عند مليون جنيه.

