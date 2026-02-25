بعد خفض الفائدة.. 3 برامج لتمويل شراء سيارتك الجديدة

أعلن البنك المركزي المصري في فبراير الجاري، عن خفض جديد بأسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1%، ليصل سعر الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%.

ويستهدف البنك المركزي من خلال التخفيضات المتتالية بأسعار الفائدة، تحريك عجلة الاقتصاد والتيسير على المستهلكين، وخاصة في ظل تراجع معدلات التضخم العام إلى 11.9% وفقًا لآخر إحصاء معلن في يناير الماضي.

ومع تراجع الفائدة تزداد التوقعات بالإقبال على شراء السيارات الجديدة من خلال الاستفادة بأنظمة التمويل المختلفة المقدمة من البنوك، إذ يسهم خفض الفائدة في زيادة القدرة المالية لدى شريحة أكبر من المقترضين.

وكانت أنظمة التمويل تستحوذ بحسب تصريح سابق لأسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على نحو 60% من إجمالي المبيعات بالسوق حتى نهاية 2019، قبل أن تتراجع مع تفشي جائحة كورونا وما تبعها من أزمات وصعوبات اقتصادية.

في التقرير الآتي نسلط الضوء على ثلاثة برامج تمويلية تتيحها بنوك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي وبنك QNB لشراء سيارة جديدة:

البنك الأهلي المصري

خصائص ومميزات قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلى المصري فرصة لتمويل شراء سيارة جديدة بدون ضامن وبتمويل حتى 3 مليون جنيه للموظفين ولأصحاب الأعمال/المهن الحرة، بنسبة تصل إلى 100% من سعر السيارة. ويتيح البنك فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام، بسعر عائد تنافسي.

كما يقدم البنك برامج خاصة لموظفي الشركات بتمويل يصل إلى 5 مليون جنيه، وبحد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 5 آلاف جنيه، بدون مصاريف استعلام ائتماني وبدون مصاريف فتح حساب. وتتنوع البرامج المقدمة من البنك ما بين:

* برنامج موظفين بتحويل راتب

* برنامج موظفين بإثبات دخل

* برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%

* برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%

* برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%

* برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة

وحدد البنك مجموعة من المستندات والشروط كما يلي:

* صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

* فاتورة مرافق (وفقاً للسياسة المعتمدة).

* ألا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض للموظفين.

* ألا يقل عمر المقترض عن 25 عام و لا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

بنك QNB الوطني

أما بنك QNB فيتيح برنامج لتمويل شراء السيارة الجديدة بقيمة تصل إلي 100% من ثمن السيارة مقرونة بحظر بيع خلال مدة السداد. بينما يتميز نظام التمويل بما يلي:

* مدة القرض تصل إلى 84 شهر

* قيمة القرض تصل إلى 6. مليون جنيه لعملاء تحويل الراتب

* قيمة القرض تصل إلى 5 مليون جنيه للعاملين

* قيمة القرض تصل إلى 4 مليون جنيه لأصحاب المهن الحرة

* تأمين على السيارة طوال مدة القرض

* مصاريف إدارية تدفع شهرياً بدلاً من دفعها مقدماً

* سن التقديم يبدأ من 21 سنة

كما يتيح البنك برنامج الأسرة؛ والذي يمكن العميل من شراء سيارة بمساعدة شريك من أقارب الدرجة الأولى، ليمكن للعميل احتساب دخلين بدل من دخل واحد. على أن تكتب السيارة باسم المقترض أو الشريك حسب الاختيار.

بنك فيصل الإسلامي

وفي قطاع البنوك الإسلامية؛ يقدم بنك فيصل الإسلامي نظام مرابحة السيارة والذي يتيح للعميل قيمة تمويل تصل إلى 5 مليون جنيه، بنسبة تصل إلى 90% من قيمة السيارة.

بالإضافة إلى فترات سداد تصل إلى 10 سنوات، بسعر عائد تنافسي. ومصاريف إدارية %0.5 من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد. بينما يمكن البنك العميل من ترخيص السيارة باسم أحد الأقارب من الدرجة الأولي.

وحدد البنك عدداً من الشروط والمستندات الواجب توافرها للاستفادة من نظام المرابحة، والتي جاءت كما يلي:

* الحد الأدنى لدخل العميل 3000 جم.

* سن العميل لا يقل عن 21 عاماً.

* بطاقة رقم قومي سارية إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

* شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل، وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمد من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل.

* كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد).

* عرض سعر بالسيارة المطلوب شرائها

اقرأ أيضًا:

قبل الشراء.. كيف تكتشف التلاعب بعداد السيارة المستعملة؟

"تويوتا وسكودا ونيسان".. مزاد علني كبير لبيع سيارات تابعة لمطار القاهرة

30 ألف جنيه تراجعًا بأسعار نيسان صني موديل 2026 في مصر.. التفاصيل