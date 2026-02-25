إعلان

أقل من 695 ألف جنيه.. تعرف على أسعار فيات تيبو الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

12:56 م 25/02/2026
تقدم شركة "داينامكس أوتو" الوكيل الحصري لعلامة فيات التجارية في مصر، سيارتها فيات تيبو الجديدة كأرخص سيارة أوروبية جديدة بالسوق المصري خلال شهر فبراير 2026 الجاري.

تباع النسخة التي تعمل بناقل حركة يدوي من تيبو الجديدة بمصر بـ694.900 جنيه، لتصبح هي أرخص أوروبية جديدة بالسوق المحلي حاليًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لـ"فيات تيبو":

المحرك والأداء

تقدم فيات تيبو بناقل حركة يدوي سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان، وتبلغ السرعة القصوى إلى 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا.

المساحات والأبعاد

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

السلامة والأمان

تقدم تيبو بـ6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

الكماليات والتجهيزات

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

