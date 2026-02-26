إعلان

تاتا الهندية تطلق سيارتها Punch EV الصغيرة في الأسواق.. صور وتفاصيل

كتب : مصراوي

09:51 ص 26/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تاتا Punch EV الجديدة
  • عرض 10 صورة
    تاتا Punch EV الجديدة
  • عرض 10 صورة
    تاتا Punch EV الجديدة
  • عرض 10 صورة
    تاتا Punch EV الجديدة
  • عرض 10 صورة
    تاتا Punch EV الجديدة
  • عرض 10 صورة
    تاتا Punch EV الجديدة
  • عرض 10 صورة
    تاتا Punch EV الجديدة
  • عرض 10 صورة
    تاتا Punch EV الجديدة
  • عرض 10 صورة
    تاتا Punch EV الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت شركة تاتا الهندية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية Punch EV الجديدة، التي تنتمي إل فئة موديلات الكروس أوفر الصغيرة.

وأوضحت الشركة الهندية أن سيارتها Punch EV الجديدة تتألق على صعيد التصميم بواجهة أمامية جذابة ترسم ملامحها الكشافات الأمامية المقسومة، مع شريط إضاءة LED ممتد في الخلف وجنوط قياس 16 بوصة.

وتشتمل المقصورة الداخلية على شاشتين قياس 10.25بوصة، مع إمكانية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية ومقاعد مهواة ونظام تحكم صوتي بفتحة السقف، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى ست وسائد هوائية ضمن التجهيزات القياسية.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة بقوة 85 أو 127 حصانا، وتتسارع من صفر إلى 100 كلم/س في خلال نحو 9 ثوانٍ.

وتتوفر للسيارة بطاريتان بسعة 30 أو 40 كيلووات/ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 355 كلم.

أسعار السيارات سيارات تاتا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عشيقة أنور تستولى على أمواله واختطاف نجل نادر في الحلقة الثامنة من مسلسل
دراما و تليفزيون

عشيقة أنور تستولى على أمواله واختطاف نجل نادر في الحلقة الثامنة من مسلسل
"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك
مصراوى TV

"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. موعد ومكان الجنازة
أخبار المحافظات

وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. موعد ومكان الجنازة
عمرو سعد: مسلسل "إفراج" يحقق أعلى نسبة مشاهدة بفضل الله ومازال النجاح العظيم
دراما و تليفزيون

عمرو سعد: مسلسل "إفراج" يحقق أعلى نسبة مشاهدة بفضل الله ومازال النجاح العظيم
مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "أولاد الراعي" اليوم
دراما و تليفزيون

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "أولاد الراعي" اليوم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
رسميًا.. صندوق النقد الدولي يُوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر