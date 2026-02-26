تاتا الهندية تطلق سيارتها Punch EV الصغيرة في الأسواق.. صور وتفاصيل

رغم مرور 70 عامًا.. ستروين DS 23 تجذب العشرات من عشاقها

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت شركة تاتا الهندية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية Punch EV الجديدة، التي تنتمي إل فئة موديلات الكروس أوفر الصغيرة.

وأوضحت الشركة الهندية أن سيارتها Punch EV الجديدة تتألق على صعيد التصميم بواجهة أمامية جذابة ترسم ملامحها الكشافات الأمامية المقسومة، مع شريط إضاءة LED ممتد في الخلف وجنوط قياس 16 بوصة.

وتشتمل المقصورة الداخلية على شاشتين قياس 10.25بوصة، مع إمكانية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية ومقاعد مهواة ونظام تحكم صوتي بفتحة السقف، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى ست وسائد هوائية ضمن التجهيزات القياسية.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة بقوة 85 أو 127 حصانا، وتتسارع من صفر إلى 100 كلم/س في خلال نحو 9 ثوانٍ.

وتتوفر للسيارة بطاريتان بسعة 30 أو 40 كيلووات/ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 355 كلم.