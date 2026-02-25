قائمة أرخص 7 سيارات أوروبية تحت مليون جنيه في السوق المصري خلال 2026

قبل الشراء.. مقارنة سعرية بين شانجان CS75 Plus ورينو أوسترال في مصر

كتب - محمد جمال:

شهد سوق السيارات المصري مؤخرًا إقبالًا متزايدًا على السيارات الأوروبية الجديدة من قبل المقبلين على الشراء، خاصة الطرازات التي تقل أسعارها عن مليون جنيه، والتي توفر مزيجًا من الأداء الأوروبي والجودة مقابل التسعير المناسب.

وتشمل هذه الفئة سيارات مثل رينو تاليانت وكارديان وفيات تيبو، كما تضم القائمة سيارات كهربائية صغيرة مثل ستروين إيمي وفيات Topolino، وتبدأ أسعار هذه الطرازات من 585 ألف جنيه.

رينو تاليانت

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 الجديدة في مصر من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو أصبح سعرها 725 ألف جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

رينو كارديان

تبدأ أسعار كارديان الرسمية في يناير من 800 ألف جنيه للفئة Evolution، والفئة Techno الثانية سعرها 900 ألف جنيه، و900 ألف جنيه للفئة الأعلى.

فيات تيبو

تباع النسخة التي تعمل بناقل حركة يدوي من تيبو الجديدة بمصر بـ694.900 جنيه، لتصبح هي أرخص أوروبية جديدة بالسوق المحلي حاليًا.

تقدم فيات تيبو بناقل حركة يدوي سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان، وتبلغ السرعة القصوى إلى 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا.

فيات 500X

تقدم 500X الكروس أوفر الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 955 ألف جنيه، وضمان يمتد إلى خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

تعتمد فيات 500X الجديدة على منظومة حركة تتكون من محرك رباعي السلندرات سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

سيات إبيزا

تباع النسخة الجديدة من سيات إبيزا بثلاث فئات الأولى فقط أقل من مليون جنيه وسعرها الرسمي 999 ألف جنيه.

تأتي سيات إبيزا الجديدة بمحرك تربو سعة 1600 سي سي، يولد 110 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة. ويتصل بناقل حركة أتوماتيك من 7 سرعات.

ستروين إيمي

تقدم السيارة ستروين إيمي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585.000 جنيه.

وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات.

فيات Topolino

تتوفر Topolino الكهربائية الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

تعتمد Topolino على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Topolino الجديدة، التي تعني باللغة الإيطالية "الفأرة الصغيرة"، ببطارية سعة 5.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 75 كلم، ويتم شحنها في غضون 4 ساعات بمصدر كهرباء منزلية.