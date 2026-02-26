الدفاع السورية: تفكيك سيارة مفخخة بمحيط حي الشيخ مقصود في حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية تفكيك سيارة مفخخة بمحيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، "كانت مركونة ومعدة للتفجير".

وقالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "تمكنت إحدى كتائب الهندسة بالجيش العربي السوري من تفكيك سيارة مفخخة بمحيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، كانت مركونة ومعدة للتفجير".

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كانت قد أجلت آخر مجموعاتها المسلحة من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد اتفاق مع الجيش السوري، ما أدى إلى إنهاء مواجهات واشتباكات في المنطقة.