سعرها 3.3 مليون جنيه.. ما الذي تقدمه أغلى سيارة صينية في مصر لركابها؟

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كتب - محمود أمين:

تقدم الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، بالتعاون مع شركة إكسيد Exeed الصينية، أفخم وأغلي سيارة صينية تعمل بمحرك احتراق داخلي وهي الرياضية متعددة الأستخدامات إكسيد VX سباعية المقاعد.

إكسيد VX الجديدة المجمعة بمصر، تقدم بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 2.980.000 جنيه للفئة الأولى، بينما تصل إلى 3.380.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا، لتكون أغلى سيارة احتراق داخلي صينية تقدم رسميًا من خلال الوكيل.

تعتمد إكسيد VX على محرك قوي بسعة 2.0 لتر TGDI بأربعة أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بنظام (AWD) دفع كلي.

تتوفر السيارة بخيارات قيادة متعددة مثل الوضع الرياضي (Sport) والاقتصادي (ECO)، بالإضافة إلى أوضاع خاصة تناسب التضاريس الصعبة مثل الثلج والطين والرمال، ما يجعلها سيارة مثالية لجميع الأذواق والظروف.

وتضم إكسيد VX شاشة عرض ترفيهية بحجم 15.6 بوصة ونظام ملاحة متطور وشاشة عرض معلومات للسائق بحجم 12.3 بوصة.

كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي فاخر مكون من 23 مكبر صوت، لخلق أجواء صوتية استثنائية، مع إمكانيات الربط اللاسلكي مع أجهزة Apple CarPlay وAndroid Auto.

جهزت "إكسيد VX" بأحدث أنظمة الأمان، بما في ذلك وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام كشف النقاط العمياء، نظام تثبيت السرعة التكيفي.

ومن أنظمة الأمان والمساعدة أيضًا كاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة لتوفير رؤية محيطية شاملة، ونظام دعم الركن الآلي لتسهيل عملية الركن في المساحات الضيقة.

تأتي إكسيد VX بتصميم داخلي يضم مقاعد مغطاة بجلد "نابا"، كما أنها مزودة بنافذة سقف بانورامية.

تقدم إكسيد ضمانًا لسيارتها VX لمدة 7 سنوات بدون حد أقصي للكيلومترات، مع خدمة صيانة دورية كل 10.000 كيلومترًا.

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