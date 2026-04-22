هافال تطلق Menglong Plus الـ SUV الهجينة الجديدة بمدى يتجاوز 1000 كم

بكين - (د ب أ):



أعلنت شركة هافال عن إطلاق سيارتها Menglong Plus الهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت هافال التابعة لشركة جريت وول موتورز الصينية أن سيارتها Menglong Plus الهجينة الجديدة يبلغ طولها 4912 ملم مع قاعدة عجلات بطول يبلغ 2850 ملم، ما يضعها بشكل واضح في فئة السيارات العائلية الكبيرة الموجهة لمن يبحث عن مزيج يجمع بين الاستخدام اليومي والرحلات والمغامرات.

ومن الناحية التصميمية، تحتفظ السيارة بخطوطها الصندوقية القوية، لكن الواجهة الأمامية أصبحت أكثر بساطة وعصرية، ما يمنحها مظهرا أكثر فخامة وأناقة مقارنة بالأجيال السابقة.

ويبرز على السقف نظام LiDAR، وهو مستشعر متطور يُستخدم لدعم أنظمة القيادة الذكية ومساعدة السائق، ما يعكس توجه السيارة نحو تقنيات القيادة شبه الآلية وتوسيع نطاق أنظمة الأمان والمساعدة.

دفع هجين Plug-in

وعلى صعيد الدفع، تعمل السيارة بنظام دفع هجين Plug-in يجمع بين محرك بنزين بسعة 5ر1 لتر ومحرّكين كهربائيين. ويصل إجمالي القوة إلى 330 كيلووات مع عزم دوران يبلغ 660 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بالتسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال 8ر5 ثانية فقط.

أما البطارية، فتتوفر بعدة خيارات تتراوح سعتها بين 7ر23 و7ر44 كيلووات/ساعة، مع مدى قيادة كهربائي يصل إلى 255 كلم، بينما يتخطى المدى الإجمالي للسيارة حاجز 1000 كلم.

التجهيزات

وتم تجهيز السيارة Menglong Plus الجديدة بقفل تفاضلي خلفي، مع وضع قيادة خاص للزحف على التضاريس الصعبة (Crawl Mode)، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة على التوجيه في الظروف الوعرة.

كما توفر السيارة خلوصا أرضيا يبلغ 221 ملم، وقدرة على خوض المياه حتى عمق 580 ملم.