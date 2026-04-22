إعلان

مصرع طفل دهسًا بسيارة على طريق السويس في الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

05:11 م 22/04/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقى طفل مصرعه إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق أمام مستودع الأنابيب، في اتجاه مدينة الإسماعيلية طريق السويس – أبو بلح بمحافظة الإسماعيلية .

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الطفل عبد الله سليمان المسعودي، 12 عامًا، من سكان منطقة أبو بلح، متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

انتقال الأجهزة المعنية

دفعت الجهات المختصة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم التعامل الفوري مع الحادث، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا لتأمين الموقع وتسيير الحركة المرورية.

نقل الجثمان والتحقيقات

تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى الحميات، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وسؤال شهود العيان.

إجراءات قانونية جارية

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مسؤولية قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طريق السويس وفاة طفل حادث الإسماعيلية دهس طفل حوادث الطرق مستودع الأنابيب أخبار الإسماعيلية

إعلان

إعلان

