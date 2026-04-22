

وقعت مجموعة NDS مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة ROX Motors، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ومحور لوجستي يخدم أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مع خطط مستقبلية للتوسع نحو أوروبا.



وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وبنيتها التحتية المتطورة وإمكاناتها السوقية، مدعومة باستثمارات مخططة في مجالات التشغيل والتوزيع وتطوير القدرات المحلية.

مصر مركز إقليمي جديد لقطاع السيارات

وتهدف المبادرة إلى جعل مصر نقطة انطلاق رئيسية لتغطية أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التوسع لاحقًا ليشمل باقي أسواق أفريقيا وأوروبا، بما يعزز من دورها كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية لقطاع السيارات.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة رسمية استمرت يومين لقيادات شركة ROX Motor إلى مصر، تضمنت حضور فعاليات الإطلاق الرسمي لسيارة ROX ADAMAS، إلى جانب افتتاح صالة عرض ومركز خدمة جديدين للعلامة، ضمن خطة توسعها في السوق المصري.

المنطقة الحرة بالإسكندرية محور لوجستي للتوسع

وأكد المهندس نور الدين الشريف، الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الدين الشريف، أن اختيار المنطقة الحرة بالإسكندرية يعكس الثقة في البنية التحتية اللوجستية لمصر، وقدرتها على خدمة أسواق متعددة بكفاءة عالية. وأضاف أن الشراكة تمثل خطوة محورية لتعزيز مكانة المجموعة كمحور رئيسي لتوزيع سيارات ROX في المنطقة.

كما أشار إلى أن المجموعة، بصفتها الوكيل الحصري للعلامة في مصر، طرحت طرازين هما ROX 01 وROX ADAMAS، والتي تم إطلاقها رسميًا في مارس 2026، وتقدم فئة من السيارات الذكية متعددة الاستخدامات المخصصة لجميع التضاريس، تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم العصري وتجربة القيادة المتكاملة.

خطط توسع إقليمي ومركز إمداد جديد

ومن جانبه، قال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROX Motor، إن مصر تمثل بوابة استراتيجية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل موقعها الجغرافي المتميز. فيما أوضح ديفيد وو، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، أن الشركة تدرس إنشاء مركز إقليمي في الإسكندرية لتعزيز كفاءة التوزيع وتقليل أوقات التسليم.

وأضاف الدكتور رأفت المهدي، مستشار المشروعات الصناعية بالمجموعة، أن مصر توفر توازنًا مثاليًا بين التكلفة وقابلية التوسع والوصول الإقليمي، ما يدعم خطط ROX في تقديم خدمات متكاملة وتوسيع أنشطتها الصناعية واللوجستية بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز مكانتها كمركز صناعي وتصديري.

وبحسب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في استخدام المنطقة الحرة بالإسكندرية كمركز إقليمي لتوزيع سيارات ROX، إلى جانب إنشاء مخزن لقطع الغيار يخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع خطط توسع مستقبلية نحو أفريقيا وأوروبا، في خطوة تعزز موقع مصر كمركز محوري في قطاع السيارات.

شروط دخول مزادات السيارات الحكومية.. كراسة بـ400 جنيه وتأمين 50 ألفًا

خبير سيارات يكشف أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم استقرار الدولار

رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه